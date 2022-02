Mantenersi in forma è fondamentale. Non si tratta solo di un fattore estetico ma anche di benessere e salute. È importante quindi fare una regolare attività fisica. L’ideale sarebbe frequentare una palestra ed essere seguiti da un personal trainer con un proprio programma di allenamento personalizzato. Non tutti però hanno né il tempo né la voglia di fare ciò. Questa però non deve essere una scusa per impigrirsi. Possiamo infatti fare molti esercizi anche a casa.

La parte del fisico che maggiormente preoccupa le donne è la pancia. Per avere addominali forti e più scolpiti potrebbero essere utili questi 5 esercizi da fare a terra e in piedi. Il sogno di ogni donna è anche quello di avere un bel fondo schiena. A tal proposito, ecco 3 esercizi davvero efficaci. Non dobbiamo però limitarci a queste parti del corpo. Per avere un bel fisico, si deve lavorare in maniera completa. Potremo così sfoggiare un’invidiabile forma armoniosa. Quindi, oltre a pancia, fianchi e glutei pensiamo a rimettere in forma anche le gambe.

I muscoli della coscia

Partiamo dal presupposto che ognuno di noi ha una propria conformazione fisiologica. Ricordiamo anche che il dimagrimento localizzato non esiste. È impossibile infatti perdere grasso solo in una certa parte del corpo. Sarebbe molto bello…

Premesso ciò, ci sono esercizi mirati per far lavorare in maniera intensa e profonda determinate parti del corpo. Nelle prossime righe ne spiegheremo 3 che agiscono proprio sulle cosce. Servono infatti a rassodare i muscoli di questa parte della gamba e, di conseguenza, a meglio delinearne la forma.

Oltre a pancia, fianchi e glutei pensiamo a come dimagrire e tonificare le cosce con questi 3 esercizi efficaci

Un ottimo allenamento è costituito dagli squat. In piedi e con le gambe leggermente divaricate, piegare le ginocchia spostando il peso sui talloni. Le ginocchia non devono mai superare la punta dei piedi. Lo squat è un grande classico. Un esercizio base che però si presta a numerosissime varianti. Più o meno difficili, con o senza pesi. In base al grado di allenamento, chiunque può quindi trovare il tipo di squat che meglio gli riesce.

Un altro esercizio molto utile per la parte interna ed esterna delle cosce, sono gli affondi laterali. In piedi e con le gambe alla stessa larghezza delle spalle, eseguire un movimento alternato spostando il peso del corpo prima a destra e poi a sinistra. Durante il movimento, il ginocchio va ovviamente piegato, ma non deve oltrepassare la punta del piede. L’altra gamba, invece, deve rimanere tesa. Durante l’esecuzione, la schiena va sempre tenuta ben dritta e bisogna spostare un poco in avanti il busto.

Cominciare con 3 serie da 15 ripetizioni per lato.

Terzo esercizio

Concludiamo il nostro circuito con un esercizio che parte in posizione di squat. Distendere le braccia in avanti per avere equilibrio e contrarre bene la fascia addominale. A questo punto, fare un passo laterale allontanando una gamba e poi riportandola nella posizione iniziale. Fare lo stesso con la gamba opposta. In pratica, si tratta di una sorta di mini camminata eseguita in squat. Partire con 3 serie da 10 passi per lato.