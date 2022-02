Quando si prepara il pranzo della domenica o una cena in compagnia, l’arrosto è sempre una buona soluzione. Tutti poi gradiscono l’arrosto di maiale, a patto che non sia asciutto e di sapore blando. Bene, se seguiamo la ricetta di oggi, questo non sarà certo un nostro problema.

Ingredienti

800 g di filetto di maiale;

carota 1;

costa di sedano 1;

cipolla bianca 1;

spicchio di aglio 1;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

8 chiodi di garofano;

1 arancia;

10 cl di vino bianco secco;

1 rametto di rosmarino;

3 foglie di alloro;

sale e pepe;

4 cucchiai di miele.

L’arrosto di maiale non è mai stato così buono grazie a un ingrediente inaspettato che tutti abbiamo in cucina

Cominciamo creando un gustoso soffritto a base di cipolla, carota, sedano e aglio. Tritiamoli finemente a coltello per poi metterli in un ampio tegame con un filo d’olio abbondante. Facciamo cuocere il tutto a fiamma bassa per circa 5 minuti. In questo tempo, facciamo penetrare il sapore del pepe e del sale nella carne massaggiandola, poi leghiamo il filetto con lo spago alimentare, in cui incastreremo anche alloro e rosmarino. Adesso le verdure sono morbide e possiamo aggiungere la carne. L’obiettivo non è quello di cuocerla, ma di farla rosolare su tutti i lati. Quindi, aiutandoci con delle pinze, rigiriamola su sé stessa dopo qualche minuto, appena ci rendiamo conto che la superficie è ben dorata.

Per questo, sarà meglio alzare la fiamma. Teniamo la stessa impostazione del fornello anche nello step successivo, quando dovremo aggiungere il vino. Facciamolo sfumare, poi abbassiamo nuovamente la fiamma al minimo e copriamo il tegame con un coperchio. Lasciamo cuocere così la carne per 30 minuti, curandoci di rigirarla ogni tanto.

Un tocco segreto

Ora, estraiamo il succo d’arancia e, dopo averlo filtrato, mescoliamolo al miele. Scegliamo quello che preferiamo, dal momento che ogni tipo di miele ha un sapore diverso. Poi, togliamo la carne dalla padella ed eliminiamo lo spago. Ora, copriamo l’intera superficie del filetto con il nostro mix di miele e arancia. Concludiamo l’opera inserendo dei chiodi di garofano infilzando la carne.

A questo punto, dobbiamo completare la cottura in forno, che dovrà essere preriscaldato a 200 °C. Cuociamolo su una teglia foderata per 20 minuti, stando attenti che la superficie della carne non si imbrunisca troppo. Se questo succede, copriamola con della carta stagnola. Serviamo l’arrosto di maiale, dopo averlo fatto intiepidire, accompagnato da un’insalata con della frutta per aggiungere acidità al piatto. Altrimenti, affidiamoci alle classiche patate al forno, ma croccanti come non mai se solo le tagliamo in un modo particolare.