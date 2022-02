Almeno una volta a settimana, tutti andiamo a fare la spesa al supermercato. Con i vari impegni quotidiani, è abbastanza difficile riuscire ad andarci più volte. Spesso, quindi, accade che ci troviamo a corto di prodotti e ingredienti. Per non avere problemi di questo tipo, sarebbe utile applicare questo metodo organizzativo davvero geniale e che fa risparmiare anche un sacco di soldi. Inoltre, sarebbe anche buona cosa avere sempre della carne o del pesce nel congelatore. Nelle emergenze, possiamo tirare fuori una bistecca, delle polpette o qualche filetto o trancio di pesce.

Di solito, tendiamo a mettere nel carrello quasi sempre i soliti prodotti. Oltre a pasta, olio e farina, che sono immancabili nella spesa di qualunque italiano, possiamo poi aggiungere prodotti particolari. Soprattutto se abbiamo intenzione di realizzare ricette speciali, magari per un’occasione importante.

Ci sono dei prodotti che potremmo definire degli evergreen e, come tali, li dovremmo sempre avere in cucina. Di solito si tratta di alimenti basilari, a lunga scadenza e che costano poco. Non essendo facilmente deperibili, sono la soluzione ottimale per quando non si sa cosa cucinare.

Oltre a pasta, olio e farina ecco 5 cibi da avere sempre di scorta nella dispensa perché salvano pranzo e cena

Oltre a quelli appena indicati, vediamo insieme quali sono questi prodotti che non dovrebbero mai mancare in casa.

Iniziamo dai legumi in scatola. Ottime fonti proteiche, sono molto versatili perché si prestano alla realizzazione di tantissime preparazioni. Dalla classica pasta e fagioli, all’hummus di ceci. I piselli fatti al sugo sono ottimi insieme a involtini di carne, ossibuchi e seppioline.

Altro must da avere sempre a portata di mano è il lievito istantaneo. Unito alla farina, è l’elemento indispensabile per la realizzazione di qualunque prodotto di panificazione: pane, pizza, focacce, etc.

Nella nostra lista non può di certo mancare il tonno in scatola. Oltre alla classica pasta al tonno (in versione bianca o rossa), il tonno in scatola può anche diventare l’ingrediente ideale per farcire panini, tramezzini e piadine. La soluzione perfetta quando non abbiamo affettati.

Ecco altri 2 prodotti comodi e molto gustosi

Verso fine settimana, comincia a scarseggiare la verdura fresca. Si tende infatti a consumarla subito, appena comprata. Per far fronte a questa mancanza, potrebbero tornare comodi i vasetti di verdure miste sott’olio o sott’aceto. Stanno molto bene con la carne lessa o il pesce bollito. Ovviamente, non le dobbiamo considerare un’alternativa alla classica insalata ma, ogni tanto, e in piccole porzioni, sono meglio di niente. Inoltre, sono perfette per improvvisare uno stuzzichino all’ora dell’aperitivo. Le possiamo infatti usare per farcire bruschette e tartine.

Concludiamo il nostro articolo suggerendo di acquistare sempre un paio di sughi pronti. Anche in questo caso, quando in frigorifero non abbiamo più pomodori freschi per fare la salsa, basta aprire il vasetto e far scaldare per pochi minuti in pentola. In commercio la scelta è davvero molto ampia e varia.