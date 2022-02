Scade fra 3 giorni l’annuncio per Portalettere diplomati in Poste Italiane

Poste Italiane è alla ricerca di nuovo personale in tutta Italia. Fanno particolarmente gola gli annunci per il profilo di Portalettere, noto a tutti per i suoi pochi ed accessibili requisiti. Sebbene l’alto numero di richieste, le selezioni non sono poi così tanto frequenti.

Pertanto, meglio sbrigarsi, dato che scade fra 3 giorni l’annuncio in questione. Se non siamo interessati a questa opportunità in particolare, possiamo sempre provare la candidatura per una delle altre 3 posizioni aperte. Ossia, Figure di Front End presso Bolzano, Tirocinio professionale forense su Roma e Napoli e Logistics Engineer per SDA EXPRESS COURIER. C’è da precisare che i requisiti necessari per inviare domanda variano, e di molto, sulla base del profilo di interesse.

Vediamo alcune delle posizioni aperte

Ad esempio, per il ruolo di Logistics Engineer, Poste Italiane è alla ricerca di un candidato laureato in Ingegneria Meccanica, Gestionale o Economia. Lo stesso deve aver maturato un’esperienza pregressa nel campo, avere conoscenze riguardanti le logiche di magazzino e saper utilizzare la piattaforma Office. Preferenziale è la conoscenza degli applicativi utili alla progettazione e al disegno, come AutoCAD. Chiudono il quadro un approccio interessato e attento, mirato al miglioramento continuo.

Arriviamo, dunque, al ruolo di Portalettere. Come da titolo, l’unico requisito d’istruzione richiesto è il diploma di scuola superiore. Il candidato ideale possiede, poi, la patente di guida per l’automezzo aziendale e, per la sola provincia di Bolzano, il patentino del bilinguismo.

La tipologia di contatto è a tempo determinato, a seconda delle esigenze aziendali. In seguito al superamento della prima fase di selezione, ossia di un test attitudinale, i candidati scelti saranno chiamati per la seconda fase. Questa comprende un colloquio ed una prova di idoneità, per testare le abilità di guida su un motomezzo aziendale da 125cc, carico di posta.

Scade fra 3 giorni l’annuncio per Portalettere diplomati in Poste Italiane

Tempo fino alle 23:59 del 6 febbraio per inviare domanda per il ruolo di Portalettere. Nel caso fossimo interessati a conoscere tutti i dettagli dell’annuncio e a scoprire gli altri disponibili, visitiamo la pagina dedicata di Poste Italiane. Cliccando su quello d’interesse, sarà inoltre possibile inviare candidatura per via telematica. Basterà selezionare il tasto “Invia candidatura ora” e seguire le istruzioni indicate.

