Quando decidiamo di viaggiare, il nostro primo pensiero va alle attrazioni principali, ai musei, ai parchi e a tutto ciò che le guide turistiche consigliano. Non solo tour operator e suggerimenti trovati online, ma anche amici e conoscenti hanno un ruolo fondamentale in questo caso. Infatti, sono proprio loro a suggerirci cosa vedere e come raggiungere i posti più gettonati da visitare in pochi giorni.

Attenzione però, perché se l’occhio vuole certamente la sua parte, anche il nostro stomaco non è da meno.

Si parla sempre delle mete più belle del Mondo, ma non si accenna mai a quelle in cui si mangia meglio. Perché non considerare il lato culinario come elemento fondamentale di una vacanza e non semplicemente un dettaglio poco rilevante? Noi italiani siamo grandi amanti del buon cibo e vino doc e chi più di noi può offrire pasti da Re e bevande da principi.

Ogni città ha le sue prelibatezze che la rendono unica e inimitabile, ma qualcuna sembra avere un pizzico di sapore in più.

Vediamo quali sono le città italiane tra le più amate per la loro cucina e perfette come meta gastronomica per le prossime gite fuori porta.

Oltre a parchi e musei, queste 3 mete italiane sarebbero tra le migliori al Mondo per gli amanti della cucina

Partiamo dalla prima, la più famosa e forse anche la più visitata in Italia: Roma. Proprio la Capitale ha ottenuto il riconoscimento di città in cui si mangia meglio al Mondo, come abbiamo già detto in un precedente articolo.

Tra carbonara, gricia e cacio e pepe, gli appassionati della pasta si sentiranno certamente in paradiso.

Proseguiamo con le altre due mete, spostandoci leggermente al Nord. Arriviamo in Emilia Romagna, che ospita un’altra città apprezzata dai mangioni di tutti i Paesi, Bologna. Con i suoi tortellini, i passatelli e il ragù, anche qui i turisti non potranno lamentarsi.

Andiamo ancora più al settentrione, nella Regione del vino e del tartufo, ma anche della natura e della cultura. Eccoci in Piemonte, dove troviamo la terza meta di nostro interesse, la meravigliosa città di Alba, famosa proprio per il tartufo bianco.

I carnivori più veraci non potranno rinunciare alla carne cruda all’albese, al vitello tonnato o al brasato al Barolo.

Non dimentichiamoci, poi, che proprio ad Alba trova origine la multinazionale Ferrero, famosissima per i suoi dolciumi.

Oltre a parchi e musei, la prossima volta potremmo intraprendere un viaggio gastronomico in giro per l’Italia e scoprire tanti piatti nuovi.

