Ogni giorno scopriamo posti nuovi da visitare. Il Mondo è pieno di luoghi meravigliosi, incontaminati o, al contrario, pieni di storia e modernità pronti per essere esplorati.

In questo panorama così bello e ancora sconosciuto, l’Italia non ha nulla da invidiare a nessun altro Paese. Diciamo sempre quanto sia bella la nostra penisola e anche qui abbiamo migliaia di posti da scoprire. Andare all’estero è certamente emozionante, ma conoscere la propria realtà e le proprie origini è quasi doveroso.

E quale miglior periodo per esplorare nuove località se non durante le vacanze di Pasqua o la festa del papà, che cade proprio di sabato. Non è mai facile trovare un momento libero per partire, ma le vacanze imminenti potrebbero rappresentare una buona occasione.

Pensando alle città italiane da Nord a Sud dello stivale, gli esperti di viaggi di ProiezionidiBorsa hanno pensato ad una meta a dir poco inaspettata. Vediamo di quale si tratta e quante cose ha da offrirci.

Offrirebbe buon cibo, vino da intenditori e tanti passatempi questa bellissima città italiana da visitare in un weekend

Stiamo parlando di Udine, provincia del Friuli Venezia Giulia non molto distante dal Veneto e immersa tra verde e storia. Udine si raggiunge facilmente in auto, ma anche il treno risulta molto comodo.

Città a misura d’uomo, possiamo tranquillamente visitare le sue attrazioni principali a piedi, senza prendere autobus o mezzi vari. A circa 1 km di distanza dalla stazione, raggiungiamo la splendida piazza Libertà con la famosa Loggia di San Giovanni e la Torre dell’orologio.

Spostandoci di pochi metri, ci troviamo in via Mercatovecchio, cuore pulsante e caratteristico del centro urbano e che un tempo ospitava proprio un mercato.

E poi piazza San Giacomo, piazza Matteotti, il Duomo con l’Oratorio della Purità e il Giardin Grande sono soltanto alcune dei luoghi da ammirare.

Proprio piazza Matteotti è un centro molto animato e ideale per pranzare o prendere un aperitivo, ancora di più durante le belle giornate.

Cosa fare e cosa gustare

Offrirebbe buon cibo, vino da intenditori e tante attività la bella città di Udine, ecco perché gli amanti dei musei si trovano nel posto migliore. Il Museo del Castello, il Museo Etnografico ed il Museo d’Arte moderna di Casa Cavazzini sono tra i più amati dai turisti e abitanti locali. Inoltre, non dimentichiamo il verde e le montagne per gite ed escursioni, che circondano quella che si definisce la capitale del Friuli. E per mangiare? Beh, qualcuno pensa che al Nord esista solo la polenta, ma i fatti non possono che smentire questa vecchia credenza. Chi si reca in questa zona d’Italia dovrebbe assolutamente assaggiare il frico, simile ad un tortino al formaggio, molto amato in tutta la Regione.

I Cjarsons, poi, sono degli gnocchi ripieni di ingredienti dolci e salati che li rendono particolari e dal gusto deciso. Il prosciutto di San Daniele completa il “trio delle meraviglie” di questa cucina, ricca di tante altre sorprese a base di carne e pesce. Concludiamo con il vino, elemento fondamentale quando ci si trova al Nord-Est. Qui troviamo il Colli Orientali del Friuli, il Ramandolo ed il Rosazzo e tantissimi altri.

Una meta poco conosciuta che aspetta soltanto di essere scoperta.