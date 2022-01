Gli esperti hanno detto la loro in merito alla città dove si mangia meglio in tutto il Mondo. E quindi hanno messo a confronto tutti i Paesi, città e Regioni per stilare la loro classifica. E tra Nord o Sud, Italia o estero, secondo quest’indagine la classifica delle città dove si mangia meglio al Mondo vede al primo posto una città d’Italia. Potevamo aspettarcelo? Be’ sicuramente non ci avrebbero dato l’ultimo posto.

La cucina italiana nel Mondo

La cucina italiana è conosciuta in tutto il Mondo. È una vera e propria arte. Ogni Regione, da Nord a Sud, ha le sue prelibatezze. Il risotto, la cotoletta, i pizzoccheri, la trippa, i bigoli al Nord per poi passare alla pizza, i turdilli, i cannoli, le crocchette o tanto altro al Sud.

La lista potrebbe essere infinita, perché potremmo continuare con il Centro Italia. E tutte queste prelibatezze raccontano la tradizione italiana e il vero Made in Italy. Prodotti che vengono esportati all’estero che diventano bandiera del Belpaese. Come la mozzarella di bufala, le olive liguri o di Gaeta, la pizza ovviamente, la pasta e poi anche il vino.

Certo è che per mangiare italiano veramente bene bisogna essere in Italia. È un po’ come quando qui mangiamo cinese, una volta in Cina ci si renderà conto che la cucina è completamente diversa. E quindi per mangiare italiano bisogna essere in Italia.

Nord o Sud, Italia o estero, secondo quest’indagine la classifica delle città dove si mangia meglio al Mondo vede al primo posto una città d’Italia

TripAdvisor e i suoi utenti hanno deciso di stilare la classifica delle città in cui si mangia meglio. E ovviamente l’Italia è al primo posto. La lista comprende ben 25 città e adesso ne vediamo alcune.

Al primo posto c’è Roma. La città eterna, magica sotto tanti punti di vista, è la città dove si mangia meglio. Ma non solo in Italia, è la città dove si mangia meglio in tutto il Mondo. Al secondo posto abbiamo Londra, la città del movimento. Al terzo posto abbiamo invece Parigi e il suo romanticismo. E queste sono le top tre città.

Al quarto posto troviamo Dubai, tra grattacieli, dune e spezie. E ancora Barcellona, Madrid, San Paolo, New York, Bangkok e Singapore.

Ma l’orgoglio italiano nella classifica non è presente solo con Roma. Infatti al posto numero 11 abbiamo la bellissima Firenze con il suo Rinascimento. Mentre al numero 15 abbiamo la terra del Sole, Napoli.

Approfondimento

