Roma caput mundi si diceva in un lontano passato e si continua a dire ancora oggi a proposito della capitale d’Italia. Un museo a cielo aperto, ecco come la definiscono molti storici ma anche tanti appassionati della città considerata tra le più belle al Mondo.

La si studia, la si vive e la si visita almeno una volta nella vita. Se poi si ha la fortuna di abitare non troppo lontano, allora sarebbe proprio il caso di recarsi a Roma con una certa frequenza.

Bella e solare, non è solo al centro dello stivale, ma ne rappresenta proprio “il” centro, l’emblema della nostra bellissima terra.

Roma ospita due grandi aeroporti, oltre ad avere diverse stazioni dei treni. Il buon collegamento con il resto della Nazione e con gli altri Paesi permette infatti di raggiungerla facilmente, anche e solo per pochi giorni.

Ma quali sono le attrazioni preferite dagli abitanti e dai turisti della Città eterna?

Tra le più famose troviamo il Colosseo, l’Altare della Patria, Piazza del Popolo, il Vaticano e la Fontana di Trevi.

E se scoprissimo che oltre alle attrazioni più note, esiste un posto che neppure tanti abitanti di Roma conoscono? Scopriamo di quale si tratta.

Strano pensare che fosse una ferrovia questo luogo incantato al centro di Roma e dal profumo di fiori

Vicino alla maestosa Basilica di San Pietro sorge una stradina che in passato non era altro che una ferrovia.

Si chiama passeggiata del Gelsomino ed è situata in un punto quasi nascosto. Costruita originariamente per congiungere il Regno d’Italia al Vaticano, durante il Giubileo di 22 anni fa, si è rimosso uno dei binari. In questo modo, la strada è stata trasformata in una deliziosa passeggiata aperta a tutti. A differenza delle classiche vie della città, questa è raggiungibile dall’interno della stazione di San Pietro, imboccando il binario numero 1. Consigliamo di chiedere indicazioni ai passanti o ai lavoratori della zona, una volta giunti in stazione.

Il suo nome particolare deriva proprio dai gelsomini che fioriscono in quella zona nel periodo estivo, ma non soltanto. Infatti, probabilmente non tutti sanno che dalla passeggiata era possibile scorgere la Valle del gelsomino, la cui estensione andava dal Gianicolo al Vaticano.

Questa via segreta è l’ideale per osservare San Pietro con un occhio diverso dal solito. Una passeggiata dal fascino romantico, da scoprire con l’arrivo delle belle giornate godendosi il tepore della nostra capitale.

Strano pensare che fosse una ferrovia questa strada magica che ci farà innamorare a prima vista.

