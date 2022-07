Quando si parla di vacanze al mare in Italia ci viene da pensare subito ai soliti posti più rinomati. Porto Cervo, la Costiera Amalfitana, Favignana e molte altre a seguire. Ma oltre a questi posti, incredibilmente caratteristici e dotati di un mare stupendo, ne esistono molti altri. Luoghi meno conosciuti e anche più economici che non ci deluderanno affatto. Anche vicino a queste mete più rinomate è possibile visitare cittadine altrettanto belle e caratteristiche. Un esempio è sicuramente Santa Reparata, molto più economica della vicinissima Santa Teresa di Gallura. Insomma, si tratta di luoghi che condividono mare e paesaggi con le mete più famose, ma solo poco conosciuti.

Oltre a Gallipoli e Otranto ecco qualche località del Salento ideale se amiamo il mare cristallino e le spiagge paradisiache

Il Salento è uno dei luoghi che più si sono sviluppati dal punto di vista turistico negli ultimi anni. Ciò è stato possibile grazie al mare cristallino come quello caraibico, le spiagge di sabbia finissima e la movida che i giovani amano. Vi sono cittadine caratteristiche in tufo bianco che da borghi marinari si trasformano in mete super turistiche. Oltre a Lecce, Otranto e Santa Maria di Leuca forse le più rinomate sono proprio Gallipoli e Otranto. Ma non tutti sanno che a pochi chilometri dai centri più famosi si possono scoprire tante meraviglie.

Per chi ama tuffarsi in acque limpidissime

Cominciamo con Porto Badisco, località balneare nel territorio di Otranto. Il suo litorale regala uno degli angoli più belli di tutto il Salento. Secondo una leggenda, è proprio su questa costa che approdò Enea in fuga dopo la guerra di Troia. Da visitare assolutamente la Grotta dei Cervi, incredibile testimonianza di dipinti murari del Neolitico. Passiamo poi a Torre Pali, sul litorale ionico, proprio nella zona delle famose Maldive del Salento. Inutile dire che le spiagge sono una lunga distesa di sabbia dorata e il mare è di un turchese incredibile.

Per finire suggeriamo Castro, ideale per chi non ama la sabbia e preferisce gli scogli a picco sul mare. Il centro storico medievale che si trova a Castro Alta è un susseguirsi di vicoletti stretti stupendi. Per dirigerci verso il mare dovremo scendere a Castro Marina, dove rimarremo estasiati dal panorama. Una costa frastagliata intervallata da strisce di terra in cui stendersi per godersi il sole. Stupende le grotte marine e i vari anfratti creati con pazienza dalla natura. Una visita è d’obbligo alla Grotta Zinzulusa, affascinante con le sue stalattiti pendenti dal soffitto, o a quella Romanelli.

Oltre a Gallipoli e Otranto ecco qualche località del Salento meno affollata ma altrettanto stupenda. Non distante dai luoghi più turistici e famosi si possono trovare posti altrettanto affascinanti. Perché spendere di più e affrontare la calca quando possiamo scoprire nuove mete in alcuni casi ancora più belle?

