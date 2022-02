La vita di ogni giorno ci porta a fare le cose di fretta e a non poter curare come si vuole la nostra alimentazione. Abbiamo vissuto due anni lunghi a causa della pandemia e questo nuovo anno, inoltre, non sembra cominciare nella pace. Queste situazioni indeboliscono il nostro corpo e aprono la porta a qualche disturbo di salute.

Per ricorrere ai ripari, oltre agli integratori, è meglio curare l’alimentazione. Questa ci aiuta moltissimo a prevenire le diverse malattie, dandoci gli elementi necessari alla salute. Tra questi, la vitamina D occupa un posto particolare. Sembra che in Europa una persona su due sopra i 60 anni soffra di mancanza di vitamina D. Questa preziosa vitamina ci permetterebbe di avere un sistema immunitario forte. Saremo così più capaci di reagire alle varie sfide della vita, compreso lo stress.

Dove si trova la vitamina D

Pur essendo una vitamina speciale, non è facile assumerla attraverso l’alimentazione. Il modo migliore per fare il carico di vitamina D è di esporsi ai raggi del sole. Quando la nostra pelle viene colpita dai raggi solari e in particolare i raggi UVB, si innesca un processo che porta alla formazione di vitamina D.

Soprattutto per le persone anziane, sarebbe utile poter fare una passeggiata nelle giornate di sole. Oppure mettersi accanto una finestra che riceve il sole ed esporre la parte del viso ai suoi raggi. In questo modo, possiamo ricevere più dell’80% della vitamina D presente nel nostro corpo. Il restante si assume attraverso l’alimentazione.

Oltre a essere l’alimento più ricco di vitamina D, ne basterebbe un cucchiaino per abbattere il colesterolo, ridurre l’artrosi e rinforzare le ossa

Sono pochi i cibi che contengono questa vitamina e purtroppo in modo anche scarso. Tra questi alcuni pesci grassi, latte e uova, fegato e verdure verdi. L’unica eccezione ci viene dall’olio di fegato di merluzzo, che ha anche degli effetti benefici sulla salute. Per chi ha difficoltà a uscire di casa e prendere del sole, potrebbe rivelarsi una buona alternativa. La vitamina D è nota per la sua azione positiva per rinforzare le ossa, oltre che il sistema immunitario.

Assumere olio di fegato di merluzzo ha diversi vantaggi per la salute. Oltre a essere l’alimento più ricco di vitamina D, potrebbe abbassare il colesterolo e trigliceridi aiutando a ripulire le arterie. Non a caso, è un olio che viene dal merluzzo, un pesce molto ricco di grassi omega 3. Sono proprio questi ad abbassare i livelli alti di colesterolo e trigliceridi.

Oltre a ciò, potrebbe rivelarsi utile per chi soffre di pressione alta, malattie cardiache, artrosi, depressione ed altri disturbi. In genere, ne basterebbe un cucchiaino durante il pranzo per ricevere la vitamina D, i grassi omega 3 e i grassi polinsaturi di cui è molto ricco. In ogni caso conviene sempre consultare un medico, per controllare eventuali controindicazioni all’assunzione di questo prezioso alimento.

