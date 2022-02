Oggi andiamo alla scoperta di una ricetta che prende una verdura di stagione e le dà tanto sapore in più. Cucineremo il cavolo, un ortaggio amatissimo e che in questo periodo è molto presente sulle tavole degli italiani. Lo faremo, però, arricchendolo con tanti altri ingredienti favolosi.

Insomma, ecco come preparare il cavolo in maniera inaspettata, sorprendendo i commensali. Ricordiamo, inoltre, che, trattandosi di cavolo, potremo anche godere dei suoi effetti benefici per la salute.

Gli ingredienti dell’originale preparazione

Proviamo a cucinare degli involtini di cavolo con patate, zucchine, cipolle e formaggio erborinato.

Si tratta di una preparazione gustosissime e che valorizza in maniera egregia il cavolo. Per preparare 8 involtini, pari ad una porzione per quattro persone, avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

8 foglie di cavolo;

8 patate;

1 zucchina;

1 cipolla;

2 pomodori;

miele (opzionale);

un pizzico di paprika (opzionale);

formaggio erborinato;

pepe;

sale.

Gli ingredienti sono facili da reperire e permettono di arricchire molto le foglie di cavolo. Ricordiamo che miele e paprika possono essere delle ottime aggiunte, ma le lasciamo come facoltative, in caso volessimo un tocco di originalità in più.

Come anticipavamo, il cavolo che è il cuore della ricetta avrebbe buoni effetti sul nostro organismo. Questo ortaggio, infatti, conterrebbe una quantità importante di antiossidanti, sostanze che rallentano l’invecchiamento tutelandoci dall’azione dei radicali liberi. Fornirebbe anche un buon apporto di vitamine del gruppo B, che tutelerebbero il metabolismo.

Ecco come preparare il cavolo in maniera inaspettata e gustosa per fare il pieno di antiossidanti

Iniziamo a preparare.

Tagliamo a fettine i pomodori e la zucchina e facciamo le patate in quattro pezzi. Cuociamo, poi, al vapore insieme alle foglie di cavolo.

Prepariamo una pirofila oliata per il forno e mettiamoci sopra un letto di cipolla tagliata a fettine.

Ora prendiamo un po’ di spago, come quello che si usa per l’arrosto, e mettiamolo in un piatto fondo. Mettiamoci sopra una foglia di cavolo, poi 2 fette di zucchina, una fetta di pomodoro. Mettiamo anche le fette di una patata e un po’ del formaggio erborinato.

Aggiungiamo sale e pepe e, se vogliamo, anche miele e paprika per speziare.

Aggiungiamo, infine, qualche fetta di cipolla. Chiudiamo la foglia di cavolo e leghiamo lo spago.

Ripetiamo questa operazione per ciascuna foglia e poi mettiamo in forno nella pirofila.

Cuociamo gli involtini per 10 o 15 minuti a 200° C.

Togliamo dal forno e serviamo le polpette, facendo ben attenzione che il loro interno sarà bollente.

