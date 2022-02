Può capitare di aprire un uovo, pronti per preparare la nostra frittata, e trovare una strana sorpresa. Non un solo tuorlo ma ben due tuorli nello stesso guscio. A volte si tratta di tuorli di dimensioni più ridotte, altre di un tuorlo molto più grande dell’altro.

Così a primo impatto è normale pensare che si tratti solo di una questione scientifica. L’uovo non è altro che una cellula germinale femminile costituita da guscio, tuorlo e albume. Può capitare che la gallina soprattutto se giovane produca un doppio tuorlo. Questo perché l’ovaio in genere potrebbe non essere ancora stabile e quindi produrre più di un tuorlo per uovo.

Ma ovviamente in passato non si avevano tutte queste informazioni o spiegazioni di natura scientifica. Praticamente qualsiasi cosa fuori dal normale poteva essere vista come un presagio. Ora che si trattasse di presagi negativi o positivi dipendeva tanto dai luoghi e dalle tradizioni.

Non tutti sanno cosa significa il doppio tuorlo nell’uovo e quali presagi porterebbe secondo le leggende popolari

Infatti questo evento non troppo raro per alcune civiltà era un simbolo di presagio negativo. Nella mitologia norrena soprattutto trovare un doppio tuorlo era presagio di morte. Non tanto per noi stessi ma per qualcuno a noi vicino o addirittura della famiglia. Questo soprattutto quando uno dei due tuorli si rompe subito all’apertura. Altrimenti in generale sarebbe un presagio di grandi sventure.

Ma non per forza sventure

Infatti le credenze popolari più occidentali invece pensano si tratti di una presagio positivo. Trovare due tuorli d’uovo sarebbe un evento portatore di liete notizie. Il più delle volte legate alla gravidanza, paragonando l’uovo all’evento della nascita. Quindi un doppio tuorlo lascerebbe presagire l’arrivo di gemelli a breve. Come sempre il presagio potrebbe indicare qualcosa per noi o per qualcuno a noi vicino. In genere però si crede si riferisca ad una gravidanza in corso.

Quindi, non tutti sanno cosa significa il doppio tuorlo dal punto di vista scientifico o da quello popolare. Di certo è che pare che questo evento considerato raro in passato non lo sia poi così tanto. Secondo alcune stime potrebbe verificarsi in un uovo ogni mille.

Comunque se si è un po’ superstiziosi ecco svelato cosa dicono in realtà le leggende popolari. Ovviamente si tratta di leggende, quindi, è sempre bene prenderle con le pinze. Però ecco in alcuni casi non fa male a nessuno seguirne le indicazioni, come ad esempio non passare sotto le scale. Magari non porta sfortuna però si rischia sempre che ci possa cadere in testa.

