I disturbi che ci si ritrova ad affrontare durante l’esistenza sono tanti, dagli inestetismi come il doppio mento al prurito. A molti sarà successo almeno una volta nella vita di combattere contro un fastidioso prurito in diverse parti del corpo. Tutte le zone del nostro corpo, infatti, dalla testa ai piedi possono essere colpite da questo disturbo, spesso innocuo. Le cause che lo provocano possono essere molte come allergie, problemi circolatori o al fegato e ai primi posti le dermatiti. Il prurito, però, spesso non si presenta da solo ma potrebbe manifestarsi con arrossamenti, pustole ed edemi locali o generalizzati.

Oltre a disturbi del fegato e stress le cause scatenanti del prurito potrebbero essere altre e provocare anche manifestazioni cutanee

Il prurito potrebbe essere il sintomo di disturbi più preoccupanti come, ad esempio, neoplasie o insufficienze renali. Tuttavia, non sempre le cause devono destare preoccupazione dal momento che il prurito potrebbe anche essere legato a fattori meno gravi. Dai capelli sulla pelle, alla biancheria fatta di materiali sintetici passando per il morso di insetti, sono molti i motivi che potrebbero portare a questo fastidio. Durante il periodo estivo, infatti, una delle cause principali che provocano questo disturbo è il morso delle zanzare. Inoltre, in alcuni casi potrebbe essere un problema psicosomatico legato a periodi di forte stress. Da ultimo, tra le cause più frequenti del prurito, troviamo il cosiddetto Fuoco di Sant’Antonio, l’Herpes Zoster, che si presenta con rossori e bruciori.

Se il prurito è temporaneo e circoscritto o se ha una causa ben definita non dovrà destare preoccupazione. Nel caso in cui, invece, si manifestasse più volte durante il giorno senza apparente giustificazione meglio consultare un medico. Il professionista attraverso esami approfonditi saprà risalire al motivo reale di questo disturbo. Infatti, oltre a disturbi del fegato e stress le cause scatenanti di questo problema potrebbero essere legate a problemi molto più gravi.

Rimedi

Non esiste un vero e proprio rimedio contro il prurito dal momento che spesso è sintomo di disturbi nascosti. Se il problema è legato ad una eccessiva secchezza della pelle si dovrà cercare di mantenere idratata il più possibile l’epidermide, utilizzando delle creme idratanti. Inoltre, sarebbe preferibile evitare prodotti per l’igiene personale eccessivamente aggressivi, meglio prediligere saponi neutri. Se il problema persiste consultare il medico ed evitare rimedi fai da te che potrebbero peggiorare la situazione.

