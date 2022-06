Uno degli infortuni più frequenti mentre si mangia o si beve è la classica bruciatura alla lingua. A tutti è successo almeno una volta nella vita di ritrovarsi con la punta della lingua arrossata e dolorante. Quando, per la fretta, si ingoiano una minestra ma anche un tè o una tisana eccessivamente caldi il risultato sarà scontato. Il dolore che provoca la lingua bruciata è molto grande e, per questo, bisognerà cercare di correre subito ai ripari. Nella maggior parte dei casi il problema si risolverà autonomamente nel giro di qualche giorno, nel frattempo sarà bene adottare alcune precauzioni.

Nel caso in cui il dolore dovesse essersi manifestato senza cause evidenti e, soprattutto, dovesse perdurare per più tempo consultare il medico. Alimenti piccanti e caldi, infatti, sono solamente una delle cause che potrebbero causare questo problema. Negli altri casi la situazione potrebbe essere più grave e andrà tenuta sotto controllo da uno specialista.

Come affermavano le nonne potrebbero bastare i benefici del miele come rimedio naturale a questo problema di salute della lingua

Subito dopo essersi bruciati la lingua, bisognerà bere frequentemente acqua fresca. Inoltre, per alleviare il dolore potrebbe essere utile mettere un cubetto di ghiaccio, precedentemente bagnato, in bocca. Durante il periodo estivo, poi, ottimo anche utilizzare un ghiacciolo per lenire il dolore. Tra gli altri rimedi della nonna che si possono utilizzare contro questo disturbo molto fastidioso troviamo il latte freddo ma anche lo zucchero e il miele. Il latte freddo come tutti i prodotti conservati a bassa temperatura ci permetterà di ridurre il dolore alla lingua. Il miele e lo zucchero oltre a regalare una sensazione di sollievo ed essere deliziosi, potrebbero anche favorire la rigenerazione dei tessuti. Sia il miele che lo zucchero, dopo qualche minuto sulla lingua potranno essere deglutiti senza problemi.

Sarebbe ottimo conservare in cucina almeno un barattolo di miele dal momento che può anche essere utilizzato in cucina al posto dei dolcificanti. Infatti, come affermavano le nonne potrebbero bastare i benefici del miele per risolvere dei banali problemi di salute. Riassumendo, se la causa del bruciore è un alimento caldo o piccante non bisognerà preoccuparsi eccessivamente. Il problema si risolverà velocemente e, nel giro di qualche giorno, si tornerà alla normalità. Sarà, però, importante limitare l’assunzione di cibi particolarmente caldi o piccanti e, soprattutto, evitare il fumo e l’alcool.

Farmaci

Prima di cominciare ad assumere farmaci contro il dolore meglio consultare il medico. Infatti, come si scriveva, la bruciatura dovrebbe risolversi in poco tempo. Se il dolore dovuto alla bruciatura è tale da non far dormire la notte chiedere consiglio in farmacia e al proprio medico. Sapranno indirizzare verso il prodotto più adatto al nostro caso.

Lettura consigliata

È importante prestare attenzione a questi segnali, il colore della lingua può dire molto sul nostro stato di salute