Uno dei segnali d’allarme che indicano un aumento di peso è la comparsa del doppio mento. Si tratta di uno dei tanti inestetismi che colpiscono indiscriminatamente donne e uomini e che potrebbe creare fastidi a chi ne soffre. Un accumulo di grasso o pelle in eccesso in una zona ben visibile del corpo che, però, si potrà tenere sotto controllo in diversi modi. Non solamente con la dieta ma anche con esercizi mirati per combattere la pappagorgia. In alcuni casi si potrà anche intervenire chirurgicamente ma, spesso, mangiare sano e fare movimento fisico potrebbero essere soluzioni sufficienti. Infatti, come camminare ci permette di sgonfiare gambe e pancia anche questi esercizi aiuteranno a ridurre il doppio mento. Inoltre, si vedrà anche come camuffare questo inestetismo utilizzando sapientemente il make-up.

Come potremmo ridurre il doppio mento flaccido senza chirurgia ma in modo naturale con esercizi e trucco anche a 60 anni

Tra le cause della comparsa del doppio mento si è scritto, in precedenza, del peso in eccesso. Sicuramente sovrappeso e obesità sono tra le prime cause di questo accumulo adiposo ma non le sole. Tra i motivi che portano alla sua comparsa possiamo citare l’ereditarietà, l’invecchiamento, alcuni squilibri ormonali, una perdita di tonicità della zona ed errata postura. I tessuti molli, come quelli presenti nella parte inferiore del volto, infatti, sono molto sensibili e tendono a rilassarsi nel caso in cui si tenga una postura scorretta. L’ipertiroidismo potrebbe provocare la comparsa del cosiddetto gozzo, in questo caso sarà bene rivolgersi ad un medico.

Dieta

Ridurre il doppio mento è difficile perché si tratta di muscoli ostici da allenare. Se, poi, il problema è legato ad un eccesso di pelle ci si potrà far consigliare la soluzione da un medico competente. La dieta e l’esercizio, però, potranno essere utili nel caso di grasso in eccesso. Una dieta sana ricca di vitamine e fibre aiuterà a ridurre la ritenzione idrica che, frequentemente, è alla base di questo disturbo. Tra i cibi estivi più consigliati troviamo l’anguria, ricca di acqua ma anche il melone. Al contempo andranno ridotti gli alimenti ricchi di grassi e zuccheri come fritti, dolciumi vari e junk food.

Esercizi

Tra gli esercizi utili troviamo quello della simulazione del bacio che permetterà di tendere ed allenare i muscoli del collo della mandibola.

Un altro esercizio prevede di alzare la testa e tendere i muscoli del collo. Con una mano stirare la zona del doppio mento scendendo sul collo. Continuare a ripetere l’esercizio per almeno 5 minuti. Quindi, ecco come potremmo ridurre il doppio mento flaccido senza chirurgia ma con degli esercizi mirati.

Trucco

Per quanto riguarda il make-up, invece, bisognerà giocare con ciprie, terra e fard per mascherare il doppio mento anche a 60 anni. Utilizzare una terra più scura sulla mandibola, sul lato del viso e sul mento oltre ad un fard opaco sulle guance. Meglio mantenere la terra verso il collo per evitare di creare un alone scuro sotto il volto. Si dovrà, poi, distogliere l’attenzione dal mento dando risalto ad occhi e labbra con ombretti e rossetti importanti. Prima di procedere con il trucco, però, sarà molto importante idratare la pelle con un prodotto ad hoc.

