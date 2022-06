L’abbronzatura dell’estate renderà la nostra pelle ambrata e basterà mettere un filo di trucco e un outfit semplice per sentirci belle e affascinanti. Effettivamente, basta davvero poco per valorizzare il proprio fisico, scegliendo gli abiti adatti e aggiungendo qualche accessorio per impreziosire il look. Non dovremo per forza soffrire in scomode scarpe con il tacco per sembrare più slanciate e snelle, perché la moda del momento offre svariate alternative. Il trend è quello di indossare vestiti e scarpe colorate, senza rinunciare alla comodità e praticità, anche per quanto riguarda la scelta di piccoli accessori.

Le vetrine sono piene di collanine, braccialetti e orecchini super colorate e allegre, come quelle che si usavano negli anni ’90. Più vistose, grandi o piccole, le collane si riempiono di colori vivaci, perline, stelline, cuoricini, fiori che ricordano la bigiotteria che creavamo da bambine.

Oltre a collane e fermagli colorati torna alla ribalta questo prezioso accessorio elegante e famoso in tutto il Mondo

Ritorna la moda definita “pop” rappresentata non solo dalle collane allegre, ma anche dai bracciali in resina o gomma di grandi dimensioni. Tutta la bigiotteria è arricchita con macro fiori, catene e materiale lucido, anche gli anelli hanno forme divertenti, mai monotone.

A definire il look finale non potrà mancare un elastico o un fermaglio per completare le acconciature e sistemare i capelli. Quest’estate potremo avere diverse alternative chic per impreziosire la chioma, come foulard, fasce, cerchietti con fiocchi, elastici all’uncinetto. Fermagli a forma di stella o luna, mollette gioiello con perle doneranno luminosità al volto e conferiranno eleganza e fascino a tutto l’outfit.

Ma oltre a collane e fermagli colorati, torna alla ribalta un elemento fashion di grande valore e antico secoli. Le star più famose hanno indossato sul red carpet il cammeo, o cameo, un prezioso gioiello scolpito a mano e realizzato da una semplice conchiglia.

Il cammeo

Gli antichi romani usavano le pietre preziose per incidere le scene di guerra, fino ad arrivare oggi alla moderna lavorazione artigianale. Questo accessorio è praticamente conosciuto in tutto il Mondo e addirittura esistono collezioni alla moda, come quella creata da Rihanna, che hanno come tema il cameo.

Non solo ritorna di moda il classico ciondolo di grandi dimensioni, ma diventano un must anche bracciali, spille e orecchini. Questa tecnica sembrerebbe avere origine a Torre del Greco, intorno al 1800, dove gli artigiani hanno saputo valorizzare questo comune materiale grezzo. Se prima il cameo era accostato a un tipo di abbigliamento più formale, quasi da cerimonia, adesso potremo indossarlo in chiave più moderna. Esistono, infatti, reinterpretazioni dell’immagine classica del cammeo, che si abbinano perfettamente a un look casual, di tutti i giorni.

