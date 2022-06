Tra pochi giorni si chiuderà un mese davvero scoppiettante dal punto di vista astrologico. Giugno, infatti, è stato tra i mesi più ricchi di eventi astronomici, come quello recentissimo che ha riguardato un rarissimo allineamento di pianeti.

Anche luglio, però, non sarà da meno e anzi, già nei primi giorni del mese ci regalerà un evento unico. Infatti, il 4 luglio il nostro Pianeta raggiungerà la massima distanza dal Sole. In pratica, la Terra ben presto si allontanerà dal Sole, occupando il punto dell’orbita più lontano, chiamato afelio. La distanza tra la Terra e il Sole sarà di 152,1 milioni di km, pari a circa 400 volte la distanza tra Terra e Luna.

Anche se attualmente siamo più distanti rispetto alla nostra stella, nel nostro emisfero è comunque estate. Questo succede perché l’alternanza delle stagioni non dipende dalla distanza effettiva con il Sole, ma dall’inclinazione degli assi terrestri.

Quest’anno la posizione della Terra in afelio non porterà grandi sconvolgimenti per l’oroscopo, ma influenzerà negativamente 3 segni zodiacali. Nelle prossime righe scopriremo quali saranno e perché dovranno stare in guardia in questo periodo.

La Terra ben presto si allontanerà dal Sole e questi 3 segni zodiacali saranno molto sfortunati a inizio luglio

Tra i più segni sfortunati, soprattutto nei primi giorni di luglio, troviamo sicuramente il Capricorno. Continua, quindi, il periodo negativo per questo segno zodiacale che già a giugno ha dovuto affrontare non poche difficoltà. Sul lavoro, ancora per qualche settimana, regnerà il nervosismo, con un aumento dei litigi e delle polemiche con i colleghi. La scarsa serenità nell’ambiente lavorativo si farà sentire con un calo della produttività e con aumento delle tensioni anche in casa. Riuscire a mantenere i nervi saldi, sia in ufficio che in casa, sarà fondamentale per non perdere definitivamente la testa. In attesa di tempi migliori, inoltre, sarà meglio puntare sul risparmio ed evitare spese superflue.

Il cielo di luglio porterà scompiglio anche nella vita dei Bilancia e dei Sagittario. Nonostante per questi segni zodiacali si prospetti un’estate davvero entusiasmante, nei prossimi giorni ci sarà una sorta di fase “down”. Dal punto di vista finanziario caleranno leggermente i guadagni, soprattutto per commercianti e liberi professionisti. Inoltre, si raccomanda anche estrema cautela sul fronte degli investimenti e di non sperperare denaro nel gioco perché sarebbe inutile. In amore qualche battibecco di troppo minerà la serenità in casa e in famiglia, ma tutto si dovrebbe sistemare dalla prossima settimana. Ricordiamo, però, che non tutti i segni zodiacali inizieranno luglio col piede storto. Infatti, per alcuni sarà invece l’inizio di un vero e proprio periodo d’oro.

