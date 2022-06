Chi ha un orto o un giardino lo sa. È una lotta continua contro gli insetti. Tuttavia, chi si approccia alla coltivazione di orti, o chi decide di prendersi cura del proprio giardino, dovrebbe essere consapevole del fatto che gli insetti svolgono un ruolo importante nell’ecosistema. Il nostro compito, pertanto, non è quello di eliminarli tutti e definitivamente, quanto piuttosto quello di creare un equilibrio funzionale nel nostro piccolo ecosistema. Fatta questa premessa, bisogna ammettere che certi insetti infestanti possono essere davvero rognosi da gestire, come cimici e formiche.

I danni causati da questi insetti

Se nel nostro giardino non abbiamo piante, ma solo erba, è semplice avere un prato sano e rigoglioso senza troppa manutenzione. Molto diverso il discorso per orto e piante. Pensiamo alle cimici: le troviamo principalmente nelle colture di pomodori e bietole. A causa di questi insetti, le piante vanno in necrosi. L’ortaggio o il frutto diventa presto brutto da vedere e con un sapore sgradevole. Anche le formiche possono essere antipatiche da gestire. Sono famose allevatrici di afidi, che infestano le piante e sono delle vere e proprie ladre di semi, compromettendo così la semina del nostro orto. Tuttavia, non sono solo questi gli insetti nocivi per i nostri orti e giardini.

Oltre a cimici e formiche che danneggiano l’orto e il giardino facciamo attenzione anche a questo insetto infestante

Un altro temibile nemico di orti e piante da giardino è senza dubbio lui, il cosiddetto coleottero killer. Il suo nome scientifico è Popillia Japonica Newman. È arrivato in Italia da qualche anno, direttamente dal Giappone ed è piuttosto difficile da debellare, anche a causa dell’assenza di predatori naturali che ne inibiscano la riproduzione. È un insetto estremamente vorace: attacca oltre 300 tipi di piante, da frutto e ornamentali. Inoltre, pare che nessun insetticida sia realmente efficace su questo insetto. Per debellarlo, bisogna agire diversamente.

Come intervenire

L’olio di neem potrebbe venire in nostro soccorso. Il coleottero killer non ama il principio attivo contenuto al suo interno. Anche delle specifiche trappole potrebbero tornarci utili. Sono trappole studiate per attrarre i maschi del coleottero killer attraverso feromoni femminili e le femmine con essenze floreali. Si tratta di barattoli gialli e verdi, che riescono ad attrarre gli insetti anche da oltre 100 metri di distanza. Dovremo fare attenzione a posizionare queste trappole a debita distanza dalle piante, per evitare che queste si danneggino. Altrimenti, dovremmo tendergli un agguato, la sera, e rimuovere uno ad uno questi fastidiosi insetti, gettandoli in una bacinella d’acqua. Oltre a cimici e formiche che danneggiano l’orto, informiamoci bene su questo spietato coleottero killer, per sapere come difendere le nostre amate colture e avere un giardino sano e rigoglioso.

Lettura consigliata

Altro che bottiglia o vasi comunicanti per innaffiare le piante in vacanza, ecco come ritrovarle rigogliose al nostro rientro