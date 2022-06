Chi possiede orti e giardini e se ne prende cura sa bene quanto possa essere difficile mantenerli ben curati. Le aree esterne della nostra casa possono richiedere molto tempo ed attenzioni ed è importante difenderle sempre da possibili attacchi esterni. In particolare durante la bella stagione possiamo notare più spesso insetti ed animali selvatici aggirarsi indisturbati. Tra questi ci sono topi e talpe che è fondamentale tenere lontani, ma anche lepri e conigli. Questi ultimi sono particolarmente graziosi e teneri, ma possono nuocere alle piante. Allontanarli dunque è molto importante, ma dobbiamo cercare di farlo in modo inoffensivo e naturale. Infatti, per fortuna questi animali non sono affatto aggressivi e può bastare davvero poco per tenerli lontani da orti e giardini.

Molti usano aceto e limone, ma per allontanare lepri, conigli e formiche dall’orto proviamo questo rimedio naturale utile anche contro gli afidi

Fortunatamente questi piccoli mammiferi, proprio come gli insetti, sono animali dall’olfatto molto sviluppato. Pertanto, sarà sufficiente utilizzare alcuni prodotti naturali per tenerli lontani senza fare loro del male. Usando pochi ingredienti che molti di noi hanno in dispensa, possiamo realizzare degli economici repellenti naturali. Essendo prodotti molto comuni c’è chi usa aceto e limone come repellenti, perché possiedono un odore molto intenso. Quello che vogliamo consigliare oggi però può avere una duplice funzione. Ci serviranno dell’acqua, qualche peperoncino e un paio di spicchi d’aglio. Se non abbiamo il peperoncino fresco, possiamo usare anche quello in polvere. Infine, useremo anche il tea tree oil un prodotto naturale dai mille benefici.

Come realizzarlo ed utilizzarlo

Mettiamo in un frullatore gli spicchi d’aglio, il peperoncino ed un bicchiere d’acqua. Frulliamo il tutto e trasferiamo il composto in un vaporizzatore, dopodiché uniamo 15 gocce di tea tree oil. Il tea tree oil è anche un ottimo antiparassitario naturale, usato in agricoltura biologica sulle piante per la lotta contro gli afidi. Inoltre, usare questo repellente naturale potrà stupirci perché oltre a lepri e conigli tiene lontane anche le formiche. Molti usano aceto e limone, ma per allontanare questi animali basterà vaporizzare questo prodotto nelle aree esterne di casa e nell’orto. In alternativa, mettiamo una piccola quantità di questo repellente naturale dentro un tappo di bottiglia. Mettiamoli qua e là in giardino per proteggerlo dall’invasione di formiche ed altri animali selvatici.

