Sia per chi vive in città sia per gli abitanti della campagna, sono tanti gli insetti che possono arrivare a darci fastidio. Chi vive in città, ad esempio potrebbe imbattersi nel problema di fastidiose blatte e scarafaggi che sbucano dagli angoli della casa. Questi insetti sono potenziali vettori di batteri e malattie e pertanto quando ne notiamo la presenza è necessario intervenire tempestivamente. A tal proposito, anche se nessuno ci guarda mai, alcuni posti insospettabili sono il luogo ideale per la loro proliferazione. Meno pericolose invece sono le cimici che non mordono né trasmettono malattie all’uomo ma possono diventare un vero supplizio. Specialmente in quest’ultimo periodo, una particolare specie di questi insetti sta dando il tormento a molte persone. Oltre a blatte e scarafaggi, in tanti stanno riscontrando il problema delle cimici dell’olmo.

Tante specie, tutte fastidiose

La cimice dell’olmo è un particolare parassita delle piante, in particolare l’olmo appunto, ma che può stanziarsi anche su querce e altri alberi. Dentro a queste piante vengono deposte le uova che nella tarda primavera schiudono e in poche settimane liberano centinaia di esemplari. Questa specie di cimice è particolarmente tenace ed aggressiva e sia per trovare refrigerio in estate che riparo in autunno non tarderà a invadere casa alla prima finestra aperta. Rispetto alla classica cimice verde si distingue per la colorazione scura con segni rossi sul dorso. Esattamente come la cimice asiatica non morde ma se schiacciata appesterà la stanza con i propri odori.

Inoltre questo insetto prolifera molto rapidamente ed approfitterà delle fessure nel muro, negli infissi, nel battiscopa per trovare riparo. Ma come possiamo fare per eliminare questo sgradevole insetto?

Oltre a blatte e scarafaggi ecco come eliminare questa terribile cimice infestante da casa e giardino

Prima buona pratica è quella di attrezzare casa con delle zanzariere, gesto semplice ma che può decisamente fare la differenza. In secondo luogo è possibile respingere il loro ingresso utilizzando delle fragranze sgradevoli all’olfatto degli insetti. Oltre al noto olio di Neem, anche l’aglio o essenze di Tea tree oil sembrano sortire un buon effetto repellente nei confronti delle cimici. Inoltre possiamo creare delle “barriere” contro la cimice dell’olmo utilizzando della farina fossile, rimedio ampiamente utilizzato in agricoltura biologica.

Tuttavia il metodo migliore per eliminarle quando ne notiamo la presenza è quella di utilizzare un’aspirapolvere per poi svuotare il sacchetto lontano da casa o nel water.

Infine possiamo utilizzare delle piantine di basilico per creare delle trappole. Sembra infatti che le cimici siano attratte dall’odore del basilico e pertanto sarà più facile trovarle attorno alla pianta.

Lettura consigliata

Addio a cimici e tarme grazie a questo olio fenomenale che le farà sparire da casa