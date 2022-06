Molti di noi provano grande frustrazione quando proviamo a fare un selfie ma non azzecchiamo mai l’angolo, la posa e la luce giusta. Spesso perdiamo preziosi minuti nella speranza di scattare una fotografia che ci soddisfi e alla fine lasciamo perdere, a volte con l’autostima a terra. Ma in realtà non è la nostra faccia a non essere fotogenica, semplicemente non conosciamo i trucchi e la tecnica giusta per scattare un selfie perfetto. Alcune regole sono ovvie e conosciute da tutti. Mai scattare il selfie dal basso per non mettere in mostra il temuto doppio mento. Mai scattarlo troppo da vicino perché sulle brevi distanze le parti del nostro viso più vicine alla fotocamera appaiono distorte (non abbiamo il nasone, semplicemente il naso è più vicino al telefono). Ma allora come fare? Esistono alcuni semplicissimi trucchetti.

Invece del selfie, facciamo un video o scattiamo una serie di foto in rapidissima successione

Il primo trucco consiste nell’abbandonare l’idea di metterci in posa. I sorrisi finti e le espressioni forzate non fanno mai bella figura nei selfie. Invece di metterci in posa per ogni foto, proviamo a fare un video dinamico. Sorridiamo, guardiamo in giro, spostiamoci, magari facciamoci raccontare qualcosa di divertente e filmiamo un sorriso e una risata veri. Poi selezioniamo un fotogramma che ci piace dal video. Come alternativa possiamo scattare una serie di foto in rapida successione (basta tenere premuto il tasto della fotocamera) mentre ci muoviamo, senza stare in posa. Scegliamo poi quella che ci piace di più. Appariremo molto più naturali e meno costruite nelle foto.

Ecco due trucchi semplicissimi per il selfie perfetto che ci fa subito apparire luminose, spontanee e radiose

Il secondo consiglio consiste nel scegliere il background (cioè lo sfondo) giusto. Basta selfie in bagno o sul divano. Dobbiamo posizionarci in un posto con background colorato o interessante. Uno sfondo colorato fa un’enorme differenza per i nostri selfie. Basta fare una prova. Troviamo il colore che ci dona di più e che si intona con la nostra carnagione (basta osservarci i polsi per scoprirlo) e scattiamo le foto con quello sfondo. Appariremo immediatamente molto più luminose e radiose.

Allunghiamo il collo e posizioniamo il telefono poco al di sopra della testa

Ecco due trucchi semplicissimi per apparire meglio in un selfie. Proviamo ad allungare il collo e posizionare il telefono leggermente in alto. In questo modo eviteremo il doppio mento, e i nostri occhi appariranno più grandi e luminosi. Non esageriamo però: se alziamo troppo il telefono sembrerà che ci troviamo sul fondo di un pozzo. Basta posizionarlo poco al di sopra della testa.

