2 idee per un contorno super leggero per il pranzo di Natale a prova di colesterolo e glicemia alti

2 idee per un contorno super leggero per il pranzo di Natale

Cosa fare come contorno per il pranzo di Natale? Le possibilità sono tante e si può stare anche molto leggeri non rinunciando alla bontà. Ecco due idee fresche, buonissime e invitanti.

I giorni che precedono il Natale e il Capodanno sono pieni di fermento e di agitazione. Questo soprattutto in chi ama avere tutto sotto controllo, fare i regali giusti e preparare un bellissimo e buonissimo pasto che sia un pranzo, un aperitivo o una cena.

L’importante per le feste è stare insieme alla propria famiglia, non lasciare da soli gli anziani. Va bene anche qualche viaggio last minute se si può, ma tutto ruota sempre attorno alla tavola. Non tutti, però, possono permettersi di esagerare per le feste lasciandosi andare alle cosiddette abbuffate.

Vedremo, quindi, 2 idee per un contorno super leggero per il pranzo di Natale in modo da non appesantire stomaco e intestino. Tutti potranno godersi in serenità i giorni di festa, non dovendo rinunciare per forza a qualcosa di buono.

2 idee per un contorno super leggero per il pranzo di Natale con frutta e verdura di stagione

La prima idea che vogliamo proporre oggi in vista dei giorni di festa è un contorno caldo con i carciofi. Gli ingredienti necessari sono:

8 carciofi;

olio extravergine di oliva;

prezzemolo;

uno spicchio di aglio;

succo di limone.

Per prima cosa bisogna curare e lavare alla perfezione i carciofi. Per questo occorre togliere le foglie esterne, eliminare la peluria all’interno, togliere i gambi mettendoli da parte. Questi, infatti, andranno tritati insieme ad uno spicchio di aglio e al prezzemolo.

Prendere una ciotola, riempirla di acqua, aggiungere il succo di limone e mettere i carciofi per qualche minuto. Scolarli per bene prima di aggiungere il composto creato in precedenza con i gambi. A questo punto si possono mettere in una casseruola con un po’ d’acqua, cuocere a fiamma bassa e poi condire con olio d’oliva.

La seconda idea consiste, invece, in un contorno freddo ed è l’insalata di arancia e melograna. Per prepararlo gli ingredienti necessari sono i seguenti:

Occorre prima preparare e lavare per bene gli spinaci, metterli in una terrina e poi aggiungere gli spicchi d’arancia tagliati a metà. In questo modo il succo uscirà e si mischierà ai chicchi di melograna che bisogna mettere subito dopo.

Ora è il momento di condire con olio d’oliva, sale e pepe e mettere il tutto in frigorifero per un paio di ore prima di servire tutto a tavola. Le quantità variano in base al numero degli invitati, naturalmente.

Come prendere tutti i benefici

Per chi ama mantenersi in forma e per chi ha qualche problema di salute, questi due contorni sono ottimi. I carciofi sono ricchi di antiossidanti, vitamine, fibre, sali minerali che possono proteggere il fegato e prevenire diverse malattie.

Allo stesso modo, arancia e melograna possono dare all’organismo una grande quantità di vitamine utili a rafforzare il sistema immunitario e proteggerci dai malanni di stagione. Entrambi questi contorni possono liberare il corpo dalle tossine in poco tempo.