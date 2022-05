È proprio vero che parlando con la gente, possiamo trovare spesso le soluzioni ai problemi quotidiani. Così come leggendo i suggerimenti dei nostri Esperti, pubblicati tutti i giorni sul nostro sito. Proprio parlando di rimedi popolari, ne vedremo oggi uno particolarmente efficace per combattere un nemico presente in casa: il calcare. Problema che bene o male abbiamo tutti quanti noi italiani, visto che le nostre acque comunali sono tra le più buone d’Europa, ma anche quelle con la maggior dose di calcio. Colpo di scena le nonne utilizzavano lo stesso sistema anche contro l’invasione delle lumache nel giardino. Consiglieremo questo rimedio, segnalandone il protagonista anche per un altro paio di usi domestici davvero interessanti.

Una delle verdure più ricche d’acqua e con meno calorie

Grande sorpresa da parte dei nostri bambini quando ci vedono utilizzare il cetriolo per lucidare tutto l’acciaio dei fornelli. Probabilmente potrebbero prenderci per matti, dato che i cetrioli sono abituati a mangiarli nei famosi hamburger americani. Eppure, il cetriolo è uno di quei segreti che fanno parte della tradizione culturale italiana. Oggi, strofinarlo sul calcare che si impossessa di casa è un sistema valido, naturale ed efficace. In passato, quando le cucine non erano così moderne, ma in compenso c’erano gli argenti di famiglia, era sempre lui il protagonista della lucidatura. Questa verdura, che con la sua tantissima acqua e le pochissime calorie è anche uno dei simboli della dieta.

Ok ad aceto e bicarbonato ma per eliminare il calcare da tutta la casa non dimentichiamo il potente segreto naturale che scaccia anche le lumache dal giardino

Quando da giovani prendevamo in mano il Manuale delle Giovani Marmotte, ci sarà sicuramente capitato di trovare tra i metodi naturali per affrontare le scottature anche il cetriolo. E, in effetti, si tratta di un valido sistema boyscout per affrontare le piccole scottature e le piccole bruciature che potrebbero procurarsi i bambini quando fanno i campi estivi.

Ma, una delle virtù del cetriolo sta in quel suo odore così forte. A dir la verità, non è che in effetti sia uno dei profumi migliori della cucina e così la pensano anche bruchi e lumache. Affettare un cetriolo mettendolo anche in una confezione di plastica riciclata di casa e lasciarlo vicino all’orto è un sistema valido per prevenire bruchi e lumache. Quel suo aroma così forte risulta infatti sgradevole a questi invasori del giardino. Ok ad aceto e bicarbonato ma per eliminare il calcare e aiutare l’orto potrebbe servirci anche uno degli ingredienti degli hamburger.

