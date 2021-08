Condurre uno stile di vita equilibrato è uno dei modi migliori per conservare a lungo il proprio benessere. Tantissimi esperti infatti affermano che per una buona qualità di vita sono indispensabili una buona alimentazione e una regolare attività fisica. Al contrario invece sono deleterie delle cattive abitudini come il fumo o una prolungata esposizione ai raggi solari. Oggi ci ricolleghiamo al primo filone, scoprendo un alimento molto prezioso che sicuramente abbiamo in dispensa e che ha delle proprietà strabilianti. Infatti quasi nessuno lo compra per questa ragione, ma questo prezioso alimento tiene alla larga il tumore. Vediamo insieme uno degli alimenti che dobbiamo assolutamente mettere in frigo e in dispensa per migliorare il nostro stato di salute.

Le proprietà del miele che non tutti conoscono

Stiamo parlando del miele, uno dei dolcificanti naturali più utilizzato nelle colazioni e negli spuntini. Generalmente molti lo usano come sostituto dello zucchero, alimento considerato più nocivo e meno elaborato. Inoltre a parità di peso il primo riesce a dolcificare di più perché vanta ben il 40% di fruttosio contro solo il 30% di glucosio contenuto nel secondo. Questo ingrediente nella tradizione popolare è conosciuto per tenere lontano il mal di gola e alleviare la tosse. In effetti questo suo uso lo ha confermato anche la medicina moderna proprio per le sue proprietà anti-batteriche e anti-ossidanti.

Non tutti però sanno che il miele è un ottimo alleato per prevenire e per combattere la comparsa di un tumore. Lo dimostrano infatti degli esperimenti sugli animali condotti da esperti del settore. Queste infatti evidenziano come il suo consumo possa contribuire ad arrestare la proliferazione di cellule tumorali. Non è ancora però chiaro come gli zuccheri possano incentivare la comparsa del cancro, mentre invece il miele possa causare degli effetti positivi.

