Oggi hai l’umore a terra? Ti svelo 7 semplici gesti per dare una svolta alla giornata e sorridere

Non essere sempre di buon umore è una cosa normale e frequente. A guastarci la giornata possono incorrere svariati motivi. Ma per raddrizzare il tiro, ci dobbiamo pensare da soli. È facile! Basta applicare uno dei consigli che sveliamo in questo articolo.

Capita a tutti, ogni tanto, di essere di malumore. Lo si può diventare nel corso della giornata per qualcosa che ci accade. Ma capita anche di alzarsi già alla mattina con la “luna storta”. Il malumore esiste e, purtroppo, non possiamo impedire che qualche volta faccia la sua comparsa nella nostra esistenza. Oggi hai l’umore a terra? Ecco 7 semplici gesti per far raddrizzare la giornata!

Perché si è giù di morale

I motivi che possono scatenare il cattivo umore sono vari. Possono dipendere da eventi che accadono e situazioni che siamo chiamati ad affrontare e che non si evolvono come vorremmo. Ed anche dall’ambiente e dalle persone che ci circondano, così come pure dal nostro stile di vita. Ad ogni, modo, è certo che il malumore affligge soprattutto le persone più sensibili.

Spesso, il malumore non si limita ad uno stato emotivo, ma viene anche affiancato da svariati sintomi psicosomatici che influiscono non poco sulla qualità della nostra vita. I più comuni sintomi fisici causati dal malumore sono insonnia, disturbi gastrointestinali, palpitazioni, senso di irrequietezza e difficoltà a concentrarsi.

Oggi hai l’umore a terra? Ti rivelo quali sono i 7 semplici gesti per tornare a sorridere

Di fatto, tutto dipende da noi. È provato che avere una mentalità positiva porta successo e soddisfazioni. Di contro, invece, pensare sempre in negativo si ripercuote in tal senso sulle nostre vite. Per questo, siamo noi stessi gli artefici del nostro mood.

Quando ci si sente giù di corda, è possibile cambiare umore mettendo in pratica dei semplicissimi gesti. Come vedrai tra pochissime righe, sono sufficienti semplici azioni, apparentemente anche insignificanti, ma che vanno a toccare e solleticare nel modo giusto i nostri sensi.

Ecco cosa fare quando ci si sente giù di corda

Fare attività fisica, meglio se all’aria aperta e alla luce solare. Attività fisica e luce naturale, infatti, possono regolare l’umore perché influenzano i livelli di serotonina, il cosiddetto ormone del buonumore. È sufficiente una passeggiata anche di soli 10 minuti.

Se oggi hai l’umore a terra puoi indossare il tuo profumo preferito oppure una fragranza che ti fa stare bene, magari perché fa emergere ricordi ed emozioni. Se col profumo abbiamo toccato il senso dell’olfatto, lo stesso vale anche per altri sensi, come udito e gusto. Ascoltare una canzone che ci sta a cuore o una melodia musicale che è legata a dei bei ricordi, è utile per rasserenarci. Ed ancora, non c’è niente di più confortante che mangiare un cibo che amiamo in maniera particolare.

Ancora altri 3 consigli

Quando l’umore non è dei migliori, lascia perdere i social media e la perfezione irrealistica che ci rimandano. Piuttosto, leggi un bel libro! Leggere provoca una sensazione di immediato benessere perché rilassa e aiuta a staccarci per un po’ dalla realtà. Inoltre, cerca un hobby fisico o mentale. Oltre ad aiutare a migliorare le tue competenze, è anche un ottimo sistema per aumentare l’autostima.

Infine, la sera, cerca di andare a letto sempre alla stessa ora e poi la mattina svegliati sempre più o meno al medesimo orario. Un buon riposo fa bene alla salute e all’umore.