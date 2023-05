Vuoi dire addio alle erbacce? Il trucco dei giardinieri che solo pochi conoscono elimina facilmente le erbe infestanti

Puoi fare tutti gli sforzi che vuoi, ma le erbacce troveranno il modo di farsi strada tra le mattonelle e crescere indisturbate nel prato. Quando non sai più come risolvere il problema, intervengono gli esperti che grazie ai loro consigli potranno aiutarti una volta per tutte. Se anche tu non riesci più a controllare le erbe infestanti nel tuo giardino, oggi abbiamo la soluzione per te.

Chi possiede uno spazio verde sa bene quanto tempo e attenzioni richieda la sua manutenzione. Queste crescono ovunque: nell’orto, nel tuo prato, tra le mattonelle e persino nei terrazzi. I professionisti del settore ricorrono a metodi drastici e usano spesso prodotti specifici per risolvere questo comune problema. Chi ama molto la natura, oppure semplicemente ha in casa animali o bambini, invece, probabilmente preferisce evitare prodotti aggressivi a base chimica. Fortunatamente, possiamo dirti che puoi ottenere un eccellente risultato anche utilizzando i classici e sempre apprezzatissimi rimedi naturali. Se ascolti i consigli degli esperti del verde, potrai liberarti una volta per tutte delle tanto odiate erbe infestanti. Se vuoi sapere come fare, continua a leggere!

Vuoi dire addio alle erbacce che crescono ovunque? Il rimedio da provare non ti farà spendere un euro

Per fare in modo che le erbacce non crescano più bisogna lavorare d’astuzia. Per prima cosa devi monitorare la situazione e agire in modo mirato. Anche se usi rimedi naturali, l’unico modo per non far crescere più le erbacce è usare un prodotto che le faccia seccare e quindi morire. Purtroppo, se dovessi agire a tappeto rischieresti di rovinare prati, orti e giardini. Secondo i giardinieri, uno dei metodi naturali più efficaci consiste nell’unire 3 prodotti che quasi sicuramente hai già in dispensa.

Il succo di limone, contenendo acido citrico, brucia le erbe infestanti. Un altro ingrediente potentissimo è l’aceto, prodotto che indebolisce velocemente le erbe infestanti che crescono ovunque. Infine, utilizzeremo il sapone giallo, un prodotto che le nostre mamme e nonne usano per sgrassare, igienizzare e sbiancare bucato e superfici. Ma scopriamo insieme come fare.

Cosa fare contro le erbacce: ecco come usare questo rimedio e altri 3 consigli utili da provare subito

Unisci in un vaporizzatore 30 grammi di sapone giallo, 50 millilitri d’acqua calda, il succo di 2 limoni e mezzo bicchiere di aceto. Agita questa soluzione portentosa e vaporizzala direttamente sulle erbacce da eliminare. Attenzione a non spruzzare questo prodotto anche sull’erba verde del prato e sulle piante dell’orto perché potrebbe danneggiarle. Per prevenire le erbacce, invece, ti consigliamo di usare della pacciamatura: teli scuri in tessuto sintetico, ma anche paglia, cortecce e pietre vanno benissimo.

Se vuoi rimuovere le erbacce fallo a mano quando sono appena nate: pare che questo metodo le faccia crescere di meno. Infine, se vuoi dire addio alle erbacce prova ad usare il letame di ortica. Si tratta di un ottimo fertilizzante naturale che limita la crescita delle infestanti. Per prepararlo, metti un chilo di foglie di ortica in un recipiente e versaci sopra 10 litri d’acqua. Lascia riposare questo macerato, filtrane il liquido e applica il preparato direttamente sulle erbacce: non crederai ai tuoi occhi!