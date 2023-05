Ponte del 2 giugno low cost in Italia? 3 borghi dove si mangia bene e si beve alla grandissima!

Abbiamo deciso di organizzare una gita fuori porta per il ponte del 2 giugno? Non vogliamo uscire dall’Italia e non vogliamo spendere un occhio della testa? I 3 borghi di cui stiamo per scoprire le bellezze potrebbero fare davvero al caso nostro.

Ottime notizie per i vacanzieri e per chi ha in progetto una gita fuori porta prima che le mete più belle vengano invase dai turisti. Quest’anno il 2 giugno cade di venerdì, regalandoci un giorno in più da dedicare a una vacanza breve. I più fortunati che hanno qualche giorno di ferie aggiuntive possono organizzare un tour alla scoperta della Toscana. Oppure farsi il primo bagno tra le calette che circondano i meravigliosi borghi pugliesi. E se siamo a corto di idee siamo arrivati nel posto giusto. Stiamo per scoprire 3 borghi perfetti per passare un ponte del 2 giugno low cost in Italia. 3 piccoli paesini splendidi e che regaleranno enormi soddisfazioni anche ai più golosi.

3 giorni a Barolo tra passeggiate, degustazioni e ottima cucina

Amiamo la buona cucina e siamo grandi appassionati di vino e degustazioni? La meta ideale per il nostro ponte del 2 giugno è indubbiamente Barolo, piccolo borgo piemontese che dà il nome all’omonimo vino. Barolo ospita uno splendido castello, oggi adibito a museo dedicato proprio alla celebre bevanda.

Ma soprattutto può essere il punto di partenza perfetto per una passeggiata alla scoperta delle Langhe, sito Patrimonio UNESCO. E tra una camminata e l’altra avremo la possibilità di gustarci prelibatezze uniche come il tartufo bianco, gli agnolotti e la Robiola di Roccaverano.

Alla scoperta della splendida Bevagna

Spostiamoci nel centro Italia per scoprire un borgo di una delle Regioni più sottovalutate quando si parla di turismo: l’Umbria. Il borgo da visitare il prossimo 2 giugno è l’incredibile Bevagna, in provincia di Perugia. Bevagna è inserita nel circuito dei Borghi più belli d’Italia e ha conquistato la Bandiera Arancione. I motivi sono facili da intuire.

Difficilmente un paesino di meno di 5mila abitanti raccoglie così tante bellezze. Le stradine medievali, le piccole botteghe e i monumenti sono solo alcune di esse. Tutte da visitare sono anche le antiche terme romane e le splendide mura, perfettamente conservate. Assolutamente da assaggiare il celebre Sagrantino di Montefalco. Uno dei vini italiani più buoni in assoluto che viene prodotto proprio in queste zone.

Ponte del 2 giugno low cost in Italia? Le Castella è perfetta per il primo bagno

Non poteva mancare in questa rassegna anche una meta marittima per il prossimo ponte. Tra tutte le possibilità che ci sono ci sentiamo di consigliare Le Castella, frazione di Isola di Capo Rizzuto. Le Castella è un luogo magico in cui respirare l’essenza della Calabria più profonda.

Ci sono spiagge e scogliere incontaminate e con acque cristalline. Ancora, troviamo monumenti che meritano una visita come la Fortezza, le vecchie mura e le torri di guardia. Ma soprattutto ci sono alcuni ristoranti di pesce e specialità tipiche calabresi che potrebbero farci davvero innamorare.