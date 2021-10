La multinazionale svedese IKEA è alla ricerca di personale per le proprie sedi in Italia. Diverse sono le opportunità di carriera, così come i requisiti richiesti ai candidati interessati. Le posizioni aperte riguardano diplomati, laureandi e laureati, studenti universitari e perlopiù senza esperienza. Inoltre, l’inserimento può avvenire con modalità di contratto a tempo determinato ed indeterminato, ma anche stage retribuiti.

Offerte di lavoro a più non posso da IKEA per diplomati e studenti senza esperienza. Sempre a questa categoria di persone abbiamo rivolto alcuni dei nostri recenti articoli. Ecco, ad esempio, “Manca poco tempo per accedere alle offerte di lavoro di Italo NTV per diplomati e laureati”. Tuttavia, nel settore dei trasporti e dei viaggi, non è l’unica azienda ad avere posizioni aperte con pochi requisiti. È il caso del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, attualmente alla ricerca tanto di personale a bordo quanto di macchinisti di treni merce. Ne abbiamo scritto a riguardo in “Offerte di lavoro a tutta forza da Trenitalia per macchinisti senza laurea o esperienza pregressa”.

Le posizioni aperte sono diverse e ricercate nelle diverse sedi di IKEA su tutto il territorio. Per fare un esempio, in Collegno, Piemonte, è ricercato un addetto magazzino part-time. Le qualità del candidato in termini di decision-making ed agilità e prontezza sul posto di lavoro saranno fondamentali in vista dell’assunzione. L’interessato dovrà, inoltre, essere disponibile a lavorare part-time 20 ore settimanali e su turni, compresi weekend e festivi.

Anche per l’addetto alla ristorazione in Corsico, Lombardia, non sono richiesti requisiti particolari. Ovviamente, in quanto basato sul contatto diretto con i clienti, la propensione del candidato a tale scopo sarà fondamentale per l’assunzione. L’esperienza pregressa in ambienti di servizio ai clienti è un requisito preferenziale.

Non mancano opportunità di stage

A laureati e candidati in possesso di specifici titoli di studio sono disponibili delle opportunità di stage retribuite presso IKEA. È richiesta passione, volontà di imparare, capacità di pensare e lavorare in team. I tirocini attivi al momento sono Stage Addetto area Vendita, Bari e Catania, Customer Care Internship, Villesse, e Stage Sales & Showroom Advisor, Roma. Per scoprire tutte le altre posizioni aperte proseguiamo la lettura.

Come candidarsi

Gli interessati a scoprire tutte le posizioni aperte e dove inviare curriculum, potranno recarsi nella sezione Lavora con noi sul sito ufficiale di IKEA. Lì troveranno tutte le info relative alle offerte di lavoro,come i requisiti e contatti.

