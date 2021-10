Il piano di oltre 10 mila assunzioni in 10 anni da parte di Ferrovie dello Stato Italiane è già sui suoi passi. Questa volta delle varie società della holding è Trenitalia la maggiore interessata nella ricerca di personale. Vari i profili disponibili e diverse le opportunità, senza contare che per alcuni di questi la laurea non è fra i requisiti richiesti.

Il quadro sulle assunzioni

Non è un caso che stiano uscendo offerte di lavoro a tutta forza da Trenitalia per macchinisti senza laurea o esperienza pregressa. Non solo, anche i Capitreno fra le nuovissime opportunità di lavoro con il Gruppo FS. Le posizioni aperte interessano diverse sedi lungo tutto il territorio nazionale. A queste si aggiungono altre opportunità di lavoro, ancora disponibili, offerte sempre da Ferrovie dello Stato e di cui abbiamo parlato nell’articolo che segue. Ecco “Pioggia di offerte di lavoro da Ferrovie dello Stato per diplomati senza esperienza pregressa”.

I profili ricercati con diploma

Le offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato riguardano non solo Trenitalia, ma anche le altre società della holding, come Ferservizi e Mercitalia Rail. È proprio per quest’ultima che si ricercano Macchinisti Trasporto Merci e i requisiti richiesti lasciano spazio a candidature numerose. Non per forza la laurea, piuttosto un diploma di Liceo Scientifico o Istituto Tecnico, preferibilmente di Elettronica, Meccanica, Informatica e Trasporti e Logistica. Il tempo massimo per inviare le candidature per il profilo descritto è il 21 Ottobre.

Non solo macchinisti. Alla lista dei profili che non richiedono laurea o esperienza pregressa si aggiungono quello di geometra e di addetto alla contabilità. Entrambe le offerte sono per Ferservizi ed hanno il termine di invio candidature fissato per il 22 Ottobre. Per il primo il candidato dovrà avere un diploma di Geometra o in Costruzione, Ambiente e Territorio. L’altro richiede un diploma di Ragioneria o Amministrazione, Finanza e Marketing.

Non finisce qui

Sempre per candidati diplomati sono presenti i ruoli di Specialista Tecnico Infrastrutture It e Esperto in Certificazione e Test in Ambito Meccanico. Il primo presso FSTechnology e con scadenza il 25 ottobre, il secondo presso Italcertifier scade il 20 ottobre.

Offerte di lavoro a tutta forza da Trenitalia per macchinisti senza laurea o esperienza pregressa

Per candidarsi ad uno dei profili di Ferrovie dello Stato, compresi quindi quelli di Trenitalia e delle altre società proprietarie, basta visitare la sezione apposita. Andando a questa pagina del sito del Gruppo FS potremo vedere tutte le posizioni aperte, le info correlate e dove registrare il curriculum.