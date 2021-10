Le castagne molti le pensano soprattutto come alimento salato. Certo, abbiamo moltissime preparazioni che prevedono l’uso di castagne come ingrediente per piatti o spuntini autunnali salati.

L’albero di castagne è maestoso e oltre ai suoi frutti ci regala in autunno anche moltissimi funghi tra cui gli squisiti porcini. I funghi, infatti, nascono sotto alcuni alberi, tra cui proprio il castagno. Infatti, pochi conoscono come trovare e riconoscere i funghi porcini nel bosco anche perché non sanno che dovrebbero guardare bene sotto i castagni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Tornando a noi, le castagne spesso le compriamo già preparate, sotto forma di caldarroste. Magari, però, non riusciamo a finirle tutte e il resto lo gettiamo. Sarebbe un gran peccato continuare a commettere questo errore grossolano, dato che c’è una ricetta che le mette in valore trasformandole in un gran dolce. Infatti, non sprecheremo mai più le caldarroste fredde grazie a questo dolce al cioccolato.

Ingredienti

500 grammi di castagne caldarroste;

100 grammi di burro;

50 grammi di zucchero;

100 grammi di cioccolato;

1 bicchiere di marsala o rum;

2 cucchiaini di panna;

cannella e altre spezie a piacere.

Preparazione

Per prima cosa, dobbiamo prendere le nostre caldarroste e lasciarle raffreddare per bene. Se arriviamo a casa e sono ancora calde, forse è ancora meglio: in questo modo potranno assorbire meglio tutti gli aromi e i profumi delle erbe aromatiche con cui andremo a trattarle.

Prendiamo dunque una boule capiente e andiamo a metterci le caldarroste. Ora, le condiremo con alcune spezie tra cui sicuramente la cannella. Se vogliamo aggiungerne altre facciamo bene, in special modo qualche foglia di alloro e per i più temerari anche la menta. Mescoliamo le caldarroste con questi aromi e poi copriamo tutto per bene.

Passata una buona mezz’ora, le sbucciamo e prendiamo uno schiacciapatate. Dobbiamo creare una pasta di caldarroste, quindi schiacciamole varie volte fino ad ottenere il risultato voluto.

Non sprecheremo mai più le caldarroste fredde grazie a questo dolce al cioccolato

Nel frattempo, prendiamo un padellino e fondiamo il burro. Uniamo in seguito il cioccolato e continuiamo a mescolare i due ingredienti fino a che non si siano completamente amalgamati. Aggiungiamo ora lo zucchero e il rum o il marsala e diamo fuoco. Mescoliamo poi questa salsa dolce alla pasta di castagne e cerchiamo di riempire una teglia da forno. Venti minuti per 180 gradi e il dolce è pronto. Buon appetito!

Approfondimento

Non in molti sanno come rendere straordinarie le castagne salate al cartoccio.