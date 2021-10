L’autunno è ormai alle porte e si sa, quando le temperature si abbassano, aumenta la voglia di un bel dolce sostanzioso. Tra tutte le ricette possiamo provare allora quella per una torta soffice, fresca al punto giusto e allo stesso tempo croccante e dal sapore sorprendente.

Un dolce ottimo da gustare a colazione assieme a un buon caffè, oppure come merenda accompagnato da un fantastico tè caldo.

Ecco allora che con questa ricetta prepariamo questo dolce strepitoso pieno di fichi e frutta secca da gustare a colazione.

Gli ingredienti necessari

Le dosi per 6 persone:

3 uova;

150 gr di zucchero;

100 gr di olio di semi di girasole;

100 ml di latte;

300 gr di farina 00;

buccia grattugiata di un limone;

1/2 bustina (8 gr) di lievito per dolci;

80 gr di noci tritate;

7 fichi;

zucchero.

Prepariamo questo dolce strepitoso pieno di fichi e frutta secca da gustare a colazione

Per prima cosa rompiamo le uova in una ciotola e mescoliamo il tutto con lo zucchero, aiutandoci con le fruste elettriche. Aggiungiamo poi l’olio di semi di girasole assieme al latte e continuiamo a mescolare a bassa velocità. Man mano che si sarà amalgamato, aggiungiamo anche la buccia di limone grattugiata e la farina, poco per volta.

Quando tutti gli ingredienti si saranno uniti in modo omogeneo aggiungiamo anche una bustina di lievito per dolci. Lasciamo riposare il nostro impasto per circa una decina di minuti e nel mentre occupiamoci dei fichi e delle noci.

Prendiamo le noci, tritiamole finemente e uniamole all’impasto; poi prendiamo i fichi e, dopo averli sbucciati, tagliamoli a pezzetti e aggiungiamo all’impasto.

Arrivati a questo punto mescoliamo l’impasto usando una spatola con movimenti continui e non troppo violenti. In questo modo manterremo intatti i pezzetti di fichi senza rovinare così la consistenza del prodotto finito. Appena pronto, versiamo l’impasto in una teglia a cerniera di circa 24 cm con il fondo precedentemente foderato di carta forno. Decoriamo la superficie con tre fichi tagliati a fettine sottili e cospargiamo il tutto con un po’ di zucchero.

Non ci resterà che infornare la teglia e lasciar cuocere la nostra torta a 180 gradi, in modalità statica, per 30/40 minuti.

Finito questo tempo la nostra torta di fichi sarà pronta da servire in tutta la sua bontà. Un dolce semplice e ad effetto che saprà deliziarci con i suoi gusti genuini e golosi.

