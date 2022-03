Occhio ai 2.660 posti di lavoro in arrivo presso l’Agenzia delle Entrate che cerca questi profili anche con solo diploma  

Abbiamo già visto quali sono i termini e i requisiti per la candidatura ai 1.249 posti di lavoro presso l’Ispettorato del Lavoro. Invece in questa sede presenteremo il programma delle assunzioni previste dall’Agenzia delle Entrate (AdE) per il 2022. Si tratta di assunzioni che si innestano all’interno del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e le cui selezioni si terranno nel corso dell’anno.

L’AdE ha reso noto quali saranno i profili ricercati e i tempi di pubblicazione dei bandi. In tal modo, continua il comunicato ufficiale, i potenziali candidati avranno tempo e modo di organizzarsi e prepararsi per le selezioni.

Dunque, occhio ai 2.660 posti di lavoro in arrivo presso l’Agenzia fiscale della P.A.

I concorsi attesi per il primo semestre 2022

Nella prima parte dell’anno l’Agenzia prevede di dare il via all’assunzione di 600 unità, divisi tra funzionari (100) e assistenti tecnici (550).

I funzionari tecnici si occupano di atti di alta specializzazione tecnica e viene chiesta loro l’iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o architetto. In questa selezione le materie d’esame previste sono geodesia, topografia e cartografia, scienza e tecnica delle costruzioni, normativa in materia di catasto. Poi, ancora, elementi di diritto tributario, amministrativo, elementi di edilizia ed urbanistica.

Gli assistenti tecnici, invece, forniscono supporto nei processi cartografici, catastali, estimativi, etc. Si richiede l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra o perito industriale. Quanto alle materie oggetto d’esame, molte coincidono con quelle citate per il profilo precedente.

Le assunzioni di personale più corpose sono attese per il dopo estate. Nel secondo semestre, infatti, dovrebbero uscire i bandi per circa 2mila funzionari tributari in possesso di laurea di tipo giuridico-economico.

In questo caso le materie d’esame saranno diritto tributario, amministrativo, civile e commerciale. Poi ancora scienze delle finanze, elementi di statistica, contabilità aziendale e gestione aziendale.

Infine è atteso il concorso per 60 assistenti informatici, da inquadrare nella seconda area F3. Come lascia facilmente intendere il profilo ricercato, le conoscenze richieste a questo candidato vertono principalmente sulle materie informatiche. Tra le materie d’esame troviamo la gestione sistemistica dei sistemi client e dei software di Office, i principi di sicurezza informatica. Poi protocolli di rete, principali hardware di uso comune negli uffici e software di base.

Il titolo di studio richiesto è quello di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

In attesa dei bandi ufficiali

L’avviso AdE precisa che le prove d’esame potranno ricomprendere anche quesiti di natura oggettivo-attitudinale. Al momento l’Agenzia è in attesa delle autorizzazioni amministrative e di Legge, poi si passerà alla pubblicazione dei bandi ufficiali.

È bene precisare che saranno esclusivamente quest’ultimi, quando saranno pubblicati, a definire in maniera dettagliata requisiti, termini e ogni altro elemento utile. Fermo restando che AdE si riserva in ogni momento la facoltà di cambiare il contenuto dell’avviso e bandi, a seconda delle esigenze nel frattempo intervenute.

