Le stelle girano a favore ma anche a sfavore di noi comuni mortali. Sicché, avviandoci nella seconda decade di quest’anno, vediamo se le cattive circostanze che ci sono capitate avevano una causa. Quindi, controlliamo se tra i segni zodiacali più sfortunati del 2021 c’è anche il nostro. Se scopriremo che gli astri erano o sono a noi sfavorevoli, aspettiamoci che almeno il 2022 vada a nostro vantaggio. Vediamo, inoltre, se c’è qualcosa che possiamo fare per combattere la cattiva sorte.

Partiamo dal primo segno, che è il Toro. Giove e Saturno influenzano negativamente i rapporti con gli altri. Ma, a fronte di ciò, cosa potranno fare i nati sotto questo segno? Ebbene, poiché si troveranno ad avere parecchie discussioni, è consigliabile che si armino di pazienza per evitare che esse degenerino. Quindi, meglio fare in modo da non passare dalla parte del torto.

Il secondo segno osteggiato dagli astri, nel 2021, è il Leone. Ma chiediamoci il perché di questa sfortuna. Ebbene, a rovinare l’atmosfera di primazia del Leone, sono i litigi, le incomprensioni e la rabbia. Ma quale è la soluzione per mitigare gli eventi avversi? Per i nati sotto questo segno, è consigliabile agire in maniera meno autoritaria ma più pacata e costruttiva.

Terzo segno che se la sta passando male nel 2021 è la Vergine. Per essa, quest’anno, sarà davvero impegnativo. Ciò in quanto, le molte difficoltà da affrontare comporteranno ricadute in nervosismo e ansia. Pertanto, per i nati sotto questo segno, sarà conveniente e necessario sforzarsi di stabilire un buon rapporto con gli altri.

Infine, tra i segni più sfortunati del 2021, c’è lo Scorpione. Tuttavia, il “periodo no”, anche per questo segno dello zodiaco, dovrà, prima o poi, finire. Purtroppo, però, lo Scorpione non ha avuto vita facile quest’anno, almeno fino a marzo. Negli ultimi mesi, però, la situazione sta già leggermente migliorando. Inoltre, per lo stesso, non ci saranno contraccolpi sul piano sentimentale e questo è già qualcosa.

