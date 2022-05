Occhio a questi importanti passaggi da fare nell’orto se vogliamo un raccolto rigoglioso ma attenzione anche al calendario lunare

Se in inverno il ciclo vegetativo si arresta per un riposo rigenerante, in primavera le piante riprendono la loro routine. Già dal mese di aprile le nostre bellissime piante si sono “svegliate” per donarci tante soddisfazioni. Tuttavia, non bisognerebbe abbandonare il proprio orto, anche durante il riposo, poiché le piccole cure sono le armi vincenti per avere un orto di successo.

Per il prossimo inverno, dunque, teniamo a mente questa premessa. Maggio è un mese estremamente importante per l’orto. Infatti, rappresenta il periodo iniziale di quello che sarà il nostro raccolto, durante la bella stagione.

Se prima abbiamo detto che sono le piccole attenzioni a portare il successo, di conseguenza, occhio a questi importanti passaggi da fare nell’orto. Senza di essi, infatti, non avremo un raccolto abbondante e rigoglioso per l’estate. Tra queste fondamentali accortezze vi è anche il calendario lunare.

Cosa fare nell’orto in questo mese

Sembra una banalità, eppure il calendario lunare influenza, in maniera significativa, il nostro orto. Seguendo le fasi della luna, bisognerebbe coltivare un ortaggio in un certo modo, piuttosto che in un altro. Innanzitutto, è bene sapere che maggio è il mese perfetto per il trapianto delle nostre piante. Se, precedentemente, avevamo coltivato alcune piante in piccoli vasi, è giunto il momento di trapiantarle in vasi più grandi.

In questo modo, la pianta potrà crescere in bellezza, avendo a disposizione uno spazio maggiore. Un altro passaggio fondamentale è quello di eliminare i parassiti dalle piante. Purtroppo, con l’arrivo del caldo, non si fanno vedere solo le zanzare, ma anche gli afidi. Occhio soprattutto a fagiolini e ravanelli, ossia gli ortaggi maggiormente colpiti.

Un ulteriore passaggio importante è il trattamento di alcuni ortaggi. Per esempio, il pomodoro, ossia il re della dieta mediterranea, in questo periodo avrebbe bisogno di qualche somministrazione di sali minerali, necessari per il suo sviluppo.

Una volta eseguiti questi necessari passaggi, vediamo cosa coltivare in base al calendario lunare. Innanzitutto, fino al 15 maggio la luna si troverà nella fase crescente, mentre nel giorno successivo sarà piena. Inizierà la sua fase calante il 17, terminando questa fase a fine mese.

Se non è stato fatto in precedenza, mettiamo subito nel semenzaio i peperoni, le zucchine, le melanzane, i pomodori e i cetrioli. Se, invece, ci siamo occupati di questi ortaggi nei mesi precedenti, allora possiamo trapiantarli anche in campo aperto.

Tutto questo lavoro andrà fatto durante la fase crescente, quindi fino al 15 maggio. Durante la fase calante, invece, dobbiamo occuparci di trapiantare o di seminare in campo aperto gli spinaci, l’iceberg, la lattuga romana e il sedano.

