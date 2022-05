Anche se riusciamo a trovarla tutto l’anno, la melanzana è la protagonista indiscussa dell’estate. Infatti, il suo periodo va da giugno ad ottobre. Ciò significa che le melanzane, a partire dal prossimo mese, saranno sicuramente più gustose e meno acide.

La melanzana è un ortaggio versatile. Si può cucinare al forno, facendo, per esempio, la parmigiana, oppure fritta. Basti pensare a quanto sia buona insieme alla pasta e alla menta. Ma si può cucinare anche alla griglia, ottima per chi segue un regime alimentare ipocalorico.

Inoltre, come suggerisce Humanitas, la melanzana potrebbe aiutare a tenere a bada l’ipercolesterolemia, grazie al suo contenuto di antiossidanti e potassio. Quest’ultimo, infatti, è un sale minerale indispensabile per la salute del cuore.

Ma non è ancora finita. La melanzana sarebbe un’ottima alleata in caso di dieta. Infatti, 100 g di prodotto conterrebbero solamente 20 calorie. È davvero l’ortaggio ideale se volessimo coniugare gusto e leggerezza. Non a caso, sarebbe costituita da circa 90 g di acqua, mentre il resto sarebbe suddiviso tra proteine, carboidrati e fibre. La percentuale più bassa, invece, riguarda i lipidi.

La buccia

La melanzana conterrebbe, inoltre, diverse vitamine e sali minerali, importantissimi per l’organismo. Ma soprattutto, pochi sanno che questo particolare delle melanzane potrebbe essere un toccasana per la salute mentale. La buccia dovrebbe contenere, infatti, le antocianine, antiossidanti che contrasterebbero l’invecchiamento, nonché le malattie neurodegenerative, come la demenza.

Pochi sanno che questo particolare delle melanzane potrebbe aiutare a contrastare la demenza ed ecco il segreto della nonna per renderle croccanti

Come anticipato, abbiamo sempre mangiato le melanzane in maniera semplice. Adesso è arrivato il momento di cambiare e di sprigionare tutta la nostra creatività. Le melanzane croccanti sono tutta un’altra cosa. Il segreto della nonna? Farne un cordon bleu.

Gli ingredienti per fare il cordon bleu di melanzane sono:

3 melanzane;

3 uova;

150 g di prosciutto cotto;

provola;

farina;

basilico;

pangrattato;

olio EVO;

pepe;

sale.

Puliamo le melanzane e successivamente le tagliamo a fette, senza eliminare la buccia. Prendiamo una fetta e aggiungiamo il prosciutto cotto e la provola e chiudiamo con un’altra fetta. Su quest’ultima aggiungiamo altro prosciutto, nonché altra provola, una foglia di basilico e chiudiamo.

Abbiamo creato così un cordon bleu di melanzane a tre strati. Chi lo preferisse, potrebbe farlo anche a due strati. Prendiamo una ciotola, aggiungiamo le uova, il sale e il pepe. Sbattiamo fino ad amalgamare il tutto. Impaniamo il cordon bleu prima nella farina, dopo nelle uova e, infine, nel pangrattato.

Ultimiamo versando dell’olio EVO sopra i cordon bleu e sulla carta forno, posizionata sopra la teglia. Inforniamo a 200 gradi per circa mezz’ora. Per finire, aggiungiamo una foglia di basilico sopra ogni cordon bleu.

