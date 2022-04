Chi non ha mai avuto un’orchidea e un’ortensia? Se la risposta è negativa, consigliamo di acquistarle, perché sono davvero magnifiche. Belle e colorate, conferiranno alla casa un tocco di vivacità ma anche di eleganza.

Tuttavia, se vogliamo abbellire gli esterni, non sono queste le più indicate. Dovremmo coltivare, invece, una delle rampicanti più belle che esistano sulla Terra. Grazie al suo intenso odore e alla bellezza dei colori, ravviverà il giardino e profumerà di primavera. Inoltre, coprirà le mura che vorremmo nascondere.

Oltre a questa splendida pianta, ce n’è un’altra, molto famosa, ma che nessuno coltiva. È talmente famosa che viene usata come tatuaggio, al pari della rosa. In effetti, il suo significato è molto profondo. Si dice che questo fiore rappresenti la congiunzione tra anima e mente. Infatti, questo fiore è particolarmente famoso nella cultura orientale e, qualora dovessimo riceverlo in regalo, dovremmo considerarci fortunati.

Il fiore di loto

Visto? Non è l’orchidea e nemmeno l’ortensia la più elegante. È Il fiore di loto, quello che troviamo nei laghetti. È davvero di una bellezza disarmante. Staremmo ore e ore ad ammirarlo, nella sua esplosione di colori, contrapposto a così tanta raffinatezza. Ma se lo coltivassimo in casa? Nonostante sia prettamente un fiore d’acqua, quindi perfetto se abbiamo qualche fontana o lago artificiale, è possibile coltivarlo anche in giardino.

Inoltre, siamo proprio fortunati, perché il periodo migliore per coltivare il fiore di loto è proprio la primavera. Infatti, sarà da giugno a settembre, quindi in piena estate, che vedremo crescere questa bellissima pianta. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per la sua coltivazione.

Non è l’orchidea e nemmeno l’ortensia la pianta più bella ma questa che abbellirà casa e giardini da fare invidia ai vicini

Agiamo sin da subito, incidendo i semi e mettendoli all’interno di un vaso con dell’acqua e aspettiamo che germoglino. Qualora non germogliassero, cambiamo l’acqua. Una volta germogliati, sotterriamoli nel terreno.

Il vaso deve essere abbastanza grande, sul quale fondo dovrà esserci della torba o dell’argilla. Una cosa fondamentale, in questo stadio, è l’acqua. Dobbiamo aggiungere circa 1/3 di acqua. Il fiore di loto necessita di tantissima luce solare, per cui posizioniamo il vaso in un luogo che, almeno per 8 ore, sia colpito dai raggi.

Inoltre, non dimentichiamo di innaffiare frequentemente, specialmente durante le giornate estive. Infatti, prestiamo molta attenzione, perché il terreno non deve essere mai secco. Per la pianta questo errore potrebbe essere fatale. Per quanto riguarda il concime, consigliamo quello adatto per questo tipo di piante, oppure un concime organico. Pertanto, se il nostro gatto dovesse fare i bisogni, non sarebbe male.

