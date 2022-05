La primavera è ormai inoltrata e molti di noi sono invitati a feste e ricevimenti. In questa stagione spesso non si sa come vestirsi perché si passa velocemente da temperature fresche a momenti di sole e calore. Magari vorremmo osare con vestitini e abiti trasparenti ma abbiamo paura che possa far freddo. Spesso rinunciamo ad indossare vestiti sensuali per optare per modelli più castigati e coperti. Per questo oggi vogliamo parlare di un capo d’abbigliamento che sta avendo molto successo e che può essere perfetto per questa stagione. Ecco i pantaloni all’ultima moda perfetti su ogni fisico e per ogni occasione.

Una moda che viene dall’America e amatissima dalle più giovani

Una delle tendenze più nuove e di successo è quella delle maglie in rete trasparenti e glitterate da indossare sopra o sotto l’outfit. Questi capi mettono in risalto il nostro corpo con sensualità e ci permettono di reinventare abiti vecchi e noiosi con creatività ed originalità. Possiamo sperimentare diversi abbinamenti per avere risultati sempre diversi e mai noiosi.

Sulla falsariga di queste maglie, sono nati anche i pantaloni, realizzati in modo simile. Si tratta dei sequin mesh pants, che alla fine sono delle calze a maglia realizzate in brillantini, ma più larghe. Perfetti per un look aggressivo e street, possiamo anche reinventarli per occasioni eleganti, se sappiamo come abbinarli con gusto.

Ecco i pantaloni all’ultima moda perfetti ed eleganti su ogni fisico, sensuali ma non volgari

Questi mesh pants possono essere portati in due modi. O li indossiamo sotto i pantaloni, preferibilmente se aperti o strappati in modo da lasciar vedere la maglia glitterata al di sotto. In questo modo avremo un effetto discreto, ma super originale ed inaspettato.

Altrimenti possiamo portarli sopra ai pantaloni, in modo da creare un look più alternativo e aggressivo. Possiamo portarli sopra dei leggings eleganti oppure dei jeans, su un pantalone aderente o degli shorts. L’effetto sarà davvero incredibile e un capo semplice e banale si trasformerà in un look interessante ed inedito. Potremo giocare con i mesh pants e in una serata estiva addirittura portarli sopra ad una culotte o a un costume da bagno per una festa in piscina. Otterremo un effetto super sensuale, ma mai volgare, appariscente ma raffinato.

