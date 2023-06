Occhio a questi errori molto comuni in estate che possono compromettere la vacanza e la salute

L’estate se per molti è il periodo più bello dell’anno, per altri diventa davvero un incubo per il caldo torrido. Ecco cosa fare per non correre rischi.

Con l’aumentare delle temperature e l’arrivo dell’estate anche il nostro stile di vita subisce un cambiamento. Le nostre serate con il plaid sul divano lasciano il posto a serate in giro e a passeggiate all’aria aperta alla ricerca d’aria fresca. Cambiano i nostri orari e anche il nostro ritmo circadiano, si cena e si va anche a letto un po’ più tardi. L’aria di vacanza coinvolge proprio tutti, anche chi rimane in città! Tuttavia in questo periodo dell’anno il caldo torrido e afoso può indurci a commettere errori talvolta anche pericolosi per la nostra salute.

Come bere una bevanda ghiacciata per contrastare il caldo! Una bevanda troppo fredda può causare dolori addominali o bruciori gastrici o addirittura una congestione. In questi casi, se desideriamo rinfrescarci e dissetarci senza correre rischi è necessario tenere la bevanda fuori dal frigo almeno 15 minuti prima di consumarla. O meglio ancora, potremo aromatizzare la nostra acqua con la menta o con il cetriolo e portarla sempre con noi in una borsa termica.

Occhio a questi errori molto comuni che potrebbero rovinarci l’estate

Per chi soffre il caldo, questo periodo dell’anno è davvero un incubo! Anche le azioni più semplici diventano faticose, come uscire per la spesa o anche solo fare una passeggiata. Il migliore amico diventa pertanto il condizionatore o meglio l’aria condizionata di cui molti automobilisti non riescono proprio a farne a meno. Talvolta molti rischiano multe pesanti perché durante la sosta per non spegnere l’impianto di condizionamento mantengono il motore acceso. In questi casi il Codice della Strada punisce con sanzioni amministrative fino a 444 euro. Ma un altro errore che molti commettono è quello di dormire nudi. Tuttavia, quando fa caldo indossare un pigiama di tessuto traspirante come il cotone, aiuta a regolare la temperatura corporea e a stare più freschi.

Infine un errore abbastanza comune e che può compromettere la nostra salute, è sicuramente tenere il condizionatore acceso anche di notte. L’aria condizionata infatti se non utilizzata in modo corretto può provocare fastidiosi malanni. In particolare, bronchiti, dolori articolari e muscolari come mal di schiena, torcicollo o mal di testa. Pertanto è molto importante impostare la temperatura giusta che dovrà essere al massimo di 5 o 6 gradi in meno rispetto a quella esterna. Inoltre di notte sarebbe preferibile tenerla spenta. Ma se proprio, il caldo è insopportabile, sarebbe opportuno mantenerla un po’ più alta in quanto il sonno rallenta la percezione del caldo.

Ecco quali accorgimenti seguire per evitare rischi

Innanzitutto sarà necessario manutenere bene il nostro condizionatore pulendo frequentemente i nostri filtri. Otre alla temperatura giusta, sarà fondamentale come orientiamo il getto d’aria. Questo non dovrà mai essere diretto verso il viso in quanto la mucosa nasale si secca e può essere maggiormente esposta a virus e batteri. Se il caldo è proprio insopportabile anche di notte, potremmo programmare il condizionatore per due o tre ore. O meglio ancora tenerlo in modalità di deumidificatore. Ad ogni modo, si ricorda che l’utilizzo del condizionatore ha anche molti vantaggi. Esso infatti, soprattutto nelle ore più calde limita i rischi per la salute, soprattutto nelle persone più fragili come anziani e bambini. Pertanto occhio a questi errori molto comuni che potrebbero rovinarci l’estate e le vacanze.