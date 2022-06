È questo il ghiacciolo più consumato perché dissetante come acqua e menta ma si prepara in pochi minuti e a costo quasi zero 

Con l’arrivo della stagione estiva mantenersi leggeri diventa una regola fondamentale per non soffrire eccessivamente il caldo. Grazie alle verdure e ai frutti di stagione possono prepararsi deliziosi piatti gustosi e leggeri. Inoltre per sopperire alla voglia di bevande gasate, poco salutari e piene di zuccheri si possono preparare a casa delle bevande gustose e dissetanti. Anche se tutti pensano che acqua e menta sia la bevanda più fresca e dissetante in estate, non hanno mai assaggiato quella a base di cetrioli.

Questi sono ortaggi appartenenti alla famiglia delle Cucurbitaceae alleati della dieta in quanto 100 gr contengono appena 14 calorie. Favoriscono il senso di sazietà e se mangiati con la buccia sono un’ottima fonte di fibre che favoriscono la motilità intestinale. In tal modo aiutano a ridurre il rischio di cancro al colon e controllano l’assorbimento di colesterolo e zuccheri, contrastando colesterolo e glicemia elevati. In estate portare in tavola alimenti freschi e ricette veloci aiuta a mantenersi leggeri e a non stare troppo tempo vicino a forno e fornelli. Grazie ai prodotti offerti da natura diventa molto semplice, come questa torta salata con pomodori freschi e mozzarella, che si prepara in 10 minuti.

Un’idea per uno spuntino dissetante

Regine della tavola in estate sono sicuramente le insalate, in cui il cetriolo diventa l’ingrediente perfetto. Infatti oltre ad essere fresco e dissetante, dona anche un senso di sazietà diventando un alleato della linea. Consumarlo crudo comporta notevoli benefici per l’organismo, in quanto non si perdono le vitamine idrosolubili e termolabili, coma la vitamina C e i folati. Ma oltre ad essere gustato nelle insalate, il cetriolo è ottimo per le bevande dissetanti che possono donarci freschezza durante le giornate afose.

L’acqua al cetriolo è ottima in quelle giornate roventi e ideale per un pomeriggio in giardino con gli amici ed è semplicissima da preparare. Avremo bisogno di 1,5 l di acqua, 1 cetriolo e succo di limone. Basterà mondare il cetriolo in fette sottili, spremere mezzo limone e filtrarlo. Poniamo il cetriolo e il succo di limone in una brocca e aggiungiamo mezzo litro di acqua minerale e mescoliamo. Lasciamo la brocca nel frigo per qualche ora e poi la serviamo.

Un’altra ideale originale per gustare i cetrioli è creare dei gustosi ghiaccioli. Anche in questo caso avremo bisogno del succo di limone, di qualche foglia di menta, 150 gr di acqua e 50 gr di zucchero. Per prima cosa spremiamo i limoni, affettiamo i cetrioli e le foglioline di menta e frulliamo. Nel frattempo facciamo bollire l’acqua e lo zucchero e appena a bollore la mettiamo a raffreddare. Una volta raffreddata la uniamo al mix frullato, giriamo, versiamo negli stampini e mettiamo nel freezer. Dopo circa 5/6 ore i nostri ghiaccioli saranno pronti per essere gustati. È questo il ghiacciolo più consumato perché dissetante esattamente come l’acqua e menta da consumare come merenda o dopo i pasti per rinfrescarci.

