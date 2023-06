Come allontanare afidi, dorifora e altri insetti dalle piante con questo antico rimedio biologico utile anche per digerire

Dedicarsi con passione a un hobby apporta tanti benefici. Rilassa, permette a volte di sviluppare la creatività e di mantenere giovane il cervello. Oltre a sport, fai da te, cruciverba ci si può dedicare al giardinaggio. Purtroppo si possono trovare ospiti indesiderati sulle piante. Ci sono alcuni rimedi naturali che potrebbero allontanare i parassiti. Tra poco ne illustreremo uno.

Il giardinaggio appassiona molte persone. Balconi, terrazzi e giardini possono ospitare tante varietà di piante. Potremmo anche sistemare in piena terra alberi come il limone o il prugno oppure ortaggi. Un aspetto sgradevole è la scoperta a volte di alcuni parassiti. Ci sono insetti come gli afidi, la cocciniglia, la dorifora della patata e molti altri che possono danneggiare fusto e foglie. In vendita troviamo molti prodotti per proteggere aiuole e orti. Dovremmo però fare attenzione. Infatti dei preparati potrebbero essere pericolosi per api e coccinelle. Gli impollinatori sono utilissimi in natura così come le coccinelle, impiegate nella lotta biologica. Per fare quindi un antiparassitario naturale e selettivo, potremmo usare una pianta particolare.

Come allontanare afidi, dorifora e altri insetti dalle piante in modo naturale

La Quassia amara sarebbe conosciuta da tempo soprattutto in Sud America. I suoi principi attivi si troverebbero nella corteccia. Da vari studi botanici sembrerebbe provata l’efficacia di questa pianta contro tanti insetti dannosi senza rischio per gli altri. Il legno quassio solitamente si può trovare in erboristeria in polvere e in scaglie.

Per preparare un trattamento antiparassitario naturale mescolare 40 g di polvere di quassio per ogni litro di acqua, preferibilmente a PH poco acido o neutro. Fare macerare uno o due giorni, mescolando un paio di volte. Poi bollire il macerato per circa 45 minuti. Fare raffreddare, filtrare e diluire in 10 litri di acqua. Nebulizzare al tramonto. È preferibile insistere sul fogliame ed evitare il periodo di fioritura o quello vicino al raccolto, se operiamo sull’orto. Per allungare il tempo di efficacia, mescoliamo al prodotto finito 10 g di sapone di Marsiglia. In questo modo si aumenterebbe l’aderenza sulle foglie.

Un altro uso interessante

Abbiamo visto come allontanare afidi, dorifora e altri insetti dalle piante con il legno di Quassia amara. I principi attivi di questa pianta potrebbero inoltre migliorare la digestione. Il rimedio è da evitare nei bambini, in gravidanza e se si prendono dei farmaci, soprattutto anticoagulanti. In ogni caso è bene consultare il proprio medico prima dell’assunzione.

Per preparare un infuso mescolare un cucchiaino di polvere di Quassia in 200 ml di acqua bollente. Filtrare dopo 5 minuti e bere almeno 15 minuti prima di un pasto. In alternativa si potrebbero trovare preparati già pronti con questa pianta in erboristeria e in farmacia.