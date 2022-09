Le truffe da quando c’è il mondo online sono diventate sempre più raffinate. Infatti gli scam, le mail truffa e i messaggi pericolosi sono oramai una triste realtà all’ordine del giorno. Però una volta che si è consapevoli di come difendersi, questi pericoli risultano abbastanza semplici da sventare. Ci sono infatti solo alcuni piccoli accorgimenti da ricordarsi quando si naviga su internet e quando si gestiscono i propri profili social e le caselle di posta elettronica. Tutti questi raggiri virtuali però non hanno fermato i malintenzionati nel mondo reale che continuano sempre ad operare in maniera zelante. Per questo oggi parliamo di un tentativo molto diffuso di rubarci i soldi e spieghiamo quali sono i meccanismi per difendersi. Tenere lontani i truffatori è semplice con questo oggetto poco costoso. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Una situazione a cui bisogna stare molto attenti

Oramai ci sono delle circostanze che quasi tutti conoscono quando si tratta di ladrocinio. Spesso i furti di piccola entità avvengono in luoghi pubblici, come sui mezzi di trasporto, e affollati. Infatti il marasma e le borse e gli zaini facili da aprire rendono l’operazione abbastanza semplice. Basta infatti solo una mano lesta e leggera per portare via tutti gli averi di una povera vittima senza che questa nemmeno se ne accorga. Per questo è meglio tenere l’attenzione molto alta e proteggere i propri effetti personali anche con dei piccoli investimenti che possono aiutarci a vivere una vita più serena. Vediamo insieme due di questi che possono veramente farci rimanere più tranquilli quando siamo in ambienti affollati e variegati.

Tenere lontani i truffatori è semplice con questi oggetti poco costosi

Per questo motivo qualche acquisto mirato potrebbe risultare molto utile. Nei casi più standard per rendere il furto più difficile si può comprare uno zaino con la chiusura posta sulla schiena. In questo modo sarà più difficile aprirlo. In alternativa, per difendersi dalla famosa truffa del POS che ruba delle piccole cifre da tanti malcapitati, basta semplicemente comprare un portafoglio particolare. Ce ne sono infatti alcuni che schermano l’azione del marchingegno e rendono impossibile questo meccanismo. La loro funzione infatti consiste nell’ostacolare la recezione dei pagamenti contactless quando la carta è riposta al loro interno. Si possono trovare online, ma anche all’interno di alcuni negozi specializzati.

