È incredibile la differenza tra castagne, caldarroste e marroni e 2 trucchi per riconoscerle subito

La castagna è amata veramente da tutti. Il frutto del castagno è leggermente diverso dai marroni. Qual è la differenza tra castagne, marroni e caldarroste? Hanno delle diversità e delle caratteristiche che le distinguono le une dalle altre. A volte, però, quando ci rechiamo al supermercato o dal fruttivendolo, compriamo le castagne senza renderci conto che potrebbero essere anche marroni. Poi, il metodo con cui cuciniamo le castagne e soprattutto nel modo in cui le cuociamo possono fare la differenza. Sì, perché in alcuni casi prendono il nome di caldarroste. Infatti, è incredibile la differenza tra castagne, caldarroste, marroni. Ecco perché la descriveremo e aiuteremo a comprendere meglio anche come riconoscerle, tramite due trucchi semplici e veloci.

È incredibile la differenza tra castagne, caldarroste, marroni: eccola

La differenza tra castagne e caldarroste è sostanzialmente molto piccola. Le caldarroste sono le castagne arrostiste sul fuoco. Per cui, la parola indica il tipo di cottura.

Diversamente, la differenza tra castagne e marroni è un po’ più complessa. Si distinguono per forma e dimensione. I marroni, sono più grandi e si presentano con un’altra forma rispetto alle castagne.

Come riconoscerle? Ecco i 2 trucchi per farlo velocemente

Per riconoscere i marroni dobbiamo guardare le dimensioni e la forma. Saranno grandi, regolari e dalla forma tonda e simili ad un cuore. Le castagne sono più piccole e con una forma maggiormente piatta rispetto ai marroni, quindi la dimensione è un fattore determinante per riconoscere il frutto.

Quando siamo ospiti di qualcuno e dobbiamo riconoscere le caldarroste, possiamo considerare semplicemente il metodo di cottura e lo strumento utilizzato. Per di più, le castagne hanno un aspetto diverso quando sono cotte in forno e anche un gusto di gran lunga differente alle castagne bollite, per esempio. Dunque, è questo il secondo trucco per riconoscere le caldarroste.

Infine, vogliamo precisare che alcuni potrebbero pensare che le castagne siano un ortaggio da raccogliere in autunno, ma in realtà sono un frutto. Non sono come le carote o le patate, le quali hanno molto in comune tra di loro, per esempio il tempo di cottura.

In realtà, le castagne, i marroni e le caldarroste fanno parte della categoria della frutta. Poi, sicuramente fanno parte degli alimenti che fanno bene poiché hanno diversi benefici, a differenza dei cibi spazzatura che possono far male alla nostra salute.