Una tendenza degli anni Ottanta sembra fare breccia nel cuore di donne e ragazze, seppur con qualche rivisitazione. In quegli anni erano le tinte accese e i colori sgargianti a farla da padrone. Oggi sembra essere di nuovo così, seppur la palette di colori sia leggermente diversa. Applicare una precisa tinta sulle guance o sulle labbra può avere un effetto rimpolpante, così come accade anche per ombretti o eyeliner. D’altronde, Se Kate Middleton ha sempre uno un viso fresco è anche per il trucco che le scolpirebbe naturalmente le guance.

Sempre più professionisti del trucco o semplici appassionate stanno ricorrendo ad alcune precise colorazioni per rendere il make up del viso più fresco.

Il giusto focus sullo sguardo

Anche le donne che preferiscono trucchi semplici e amano applicare pochi prodotti devono sperimentare un tratto colorato di eyeliner sugli occhi. Si tratta di colori come il turchese, l’arancio o il rosso, da applicare all’esterno dell’attaccatura delle ciglia, come per il classico eyeliner nero.

Il bluette, il verde o il turchese vanno bene per le pelli più chiare, mentre il giallo o l’arancio per le pelli olivastre. Per tutte, invece, esiste il bianco ottico.

Per illuminare l’interno dell’occhio possiamo usare il verde acido, il lilla o l’azzurro cielo. Applicare solo un po’ d’illuminante è una tendenza ormai superata. L’effetto è davvero liftante e antiage.

Per la matita occhi spopola il colore Blu Klein, una sorta di color mare piano e luminosissimo. Ed è possibile abbinare un mascara dello stesso colore oppure un blu elettrico.

Avremo occhi tirati e labbra più belle se usiamo questi colori che rimpolpano anche il viso e lo rendono subito giovane

Passando a guance e labbra, esisterebbero alcune tinte precise con effetto riempitivo e naturale. Il blush perfetto non è più solo il semplice rosa. Il color albicocca, il fucsia o l’arancione farebbero apparire le labbra più in salute. L’importante è sfumare questi colori con precisione.

Per le labbra via libera al magenta, al rosso mela o al fucsia, con texture glossy e morbide. Anche l’applicazione è importante.

Meglio puntare su una maggiore applicazione di colore al centro delle labbra e poi sfumare tutto verso l’esterno. E non serviranno pennelli, perché le dita garantirebbero un risultato molto più naturale con queste tinte forti.

Insomma, il risultato saranno occhi tirati e labbra più belle se usiamo queste incredibili tinte per truccare il viso.

Approfondimento

Terribili errori da evitare nel trucco sopra i 40 anni per non alzare l’età