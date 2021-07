Un make up fatto bene nasconde i piccoli inestetismi e valorizza la bellezza naturale. Un trucco per visi giovani non è mai uguale a quello per donne più adulte. Per questo motivo esistono tecniche e prodotti diversi per le varie fasce d’età. Le Esperte di Beauty vogliono mostrare quali sono i terribili errori da evitare nel trucco sopra i 40 anni per non alzare l’età ulteriormente. Molti di questi sono il frutto di una poca consapevolezza delle proprie caratteristiche fisiche, mentre altre volte si tratta di semplici sbadataggini che basta evitare.

Occhio alla texture

Il primo consiglio è quello di scegliere attentamente i propri prodotti. Con l’età che avanza la pelle è meno elastica, più ricca di rughe e spesso secca. Bisogna prediligere nella scelta prodotti certamente idratanti e nutrienti, ma soprattutto riempitivi e rimpolpanti. È l’esempio di un buon primer riempitivo dei pori della pelle e delle rughette. Applicato prima del fondotinta è una vera salvezza per le donne che hanno passato ormai i 40 anni di età.

Mai abbondare con la cipria

I prodotti secchi e polverosi come la cipria hanno esattamente l’effetto opposto. Il nostro consiglio è di non abbondare mai con la cipria e di non applicarla in zone già tendenzialmente secche. Al massimo ne basterà un po’ per opacizzare fronte e mento. Entrambe queste zone tendono a lucidarsi con più semplicità specie con il caldo.

Non sfumare il make up su collo e spalle

Per capire l’età di una persona basta osservare il collo. La Redazione aveva già spiegato in questo precedente articolo l’importanza nella cura di questa precisa zona del corpo. Per questo motivo è anche essenziale sfumare bene i prodotti anche su collo e spalle. Tutte le donne più adulte devono evitare il fastidioso stacco tra una pelle del viso perfetta e collo e decolleté spenti e ricchi d’imperfezioni.

Sono questi i terribili errori da evitare nel trucco sopra i 40 anni per non alzare l’età

Fondamentale è anche curare le sopracciglia e usare il mascara. Entrambe queste azioni servono a “tirare su” lo sguardo stanco e a conferire al viso un gradevole aspetto curato. Per terra e blush prediligere cromie chiare, perché le colorazioni scure tendono a invecchiare la pelle.

È preferibile non abbondare con ombretti glitter o metallic foil. Per questi il rischio di fall out o “caduta” è decisamente più alto. La conseguenza sarebbe una zona occhiaia più scura e cupa che renderà ancor più cupo e spento il viso.