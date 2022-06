La cucina molte volte diventa il regno degli sprechi perché nell’immondizia finiscono tanti alimenti che potrebbero avere ancora una chance per stupirci a tavola. Gli scarti riutilizzabili più comuni sono i ciuffi di verdure, come sedano, carote o finocchi. Meno noti, invece, sarebbero le bucce di alcuni legumi tipici di stagione da cui ricavare stuzzichini strepitosi.

Alla stessa stregua troveremmo la frutta, soprattutto quella che ha perso la sua consistenza soda e il suo intenso colore naturale. Buttarla, senza pensarci due volte, sarebbe un gesto tanto automatico quanto sbagliato, soprattutto in assenza di muffa o altri cambiamenti compromettenti.

In questo periodo, proprio un destino del genere sarebbe quello di un dolcissimo frutto che probabilmente attendevamo da Natale e cioè l’albicocca. Infatti, quando troppo matura, molliccia e con chiazze marroncine la destiniamo al patibolo. Però, come scopriremo in questo articolo, sarebbe ancora ottima e ideale per preparare alcune ricette che renderanno indimenticabili colazioni e merende estive.

3 ricette geniali per utilizzare le albicocche troppo mature e preparare la colazione o la merenda più golosa dell’estate

Con le albicocche troppo mature possiamo, innanzitutto, creare un topping multiuso. Per esempio, potremmo guarnire una torta fresca, come una cheesecake, oppure una meravigliosa coppa di yogurt e frutta o ancora delle palline di gelato.

Per prepararlo ci occorrono:

500 grammi di albicocche “troppo” mature;

200 ml di acqua;

80 grammi di zucchero bianco semolato;

50 grammi di maizena.

Sciogliamo la maizena nell’acqua, tagliamo grossolanamente le albicocche senza sbucciarle ma privandole del nocciolo, versiamole in una pentola con lo zucchero e cuociamo per 10 minuti. A fiamma spenta frulliamo il composto e poi, riaccendendo il fornello, aggiungiamo la maizena sciolta e mescoliamo fino a raggiungere un buon livello di addensamento. A questo punto, una volta che si sarà raffreddato, potremmo usarlo come topping e conservare un eventuale avanzo per massimo 1-2 giorni in frigorifero.

Seconda ricetta

La seconda delle 3 ricette geniali per utilizzare le albicocche troppo mature consiste nel preparare uno squisitissimo frappè da abbinare, per esempio, a frutta secca.

Per farlo avremo bisogno di:

200 g di albicocche;

100 g di cubetti di ghiaccio;

150 g di latte freddo, anche vegetale al cocco.

Laviamo le albicocche, tagliamole a metà, priviamole del nocciolo e versiamole all’interno del boccale del frullatore. Uniamo tutti gli altri ingredienti e frulliamo fino ad ottenere un composto spumoso.

Terza ricetta

Infine, per non buttare le albicocche troppo mature potremmo preparare un estratto da leccarsi i baffi. Per farlo avremo bisogno di un estrattore da cucina e della frutta, anche non sbucciata ma senza noccioli, che più ci piace. Per esempio, in abbinamento alle albicocche potremmo provare carote, pesche, cantalupo, mele, pere e banane. Una volta pronto potremmo gustarlo a colazione o a merenda, magari insieme ad un pezzettino di torta.

