Occhi all’ingiù e palpebre cadenti non saranno più un problema con 5 astuzie facili da copiare

Basta combattere con le palpebre cadenti e gli occhi che scendono verso il basso. Il segreto per valorizzare ogni sguardo è quello di analizzare e conoscere le caratteristiche dei propri occhi per esaltarne la bellezza naturale e migliorare l’armonia dell’intero viso. Gli occhi incappucciati non sono certamente un difetto. D’altronde, anche le star del piccolo e grande schermo li sfoggiano con fierezza. Blake Livery o Catherine Zeta Jones, ad esempio, sono tra le celebrità più amate, apprezzate anche per lo sguardo seducente e gli occhi magnetici, eppure hanno gli occhi incappucciati. Dunque, occhi all’ingiù e palpebre cadenti non pregiudicano in nessun modo la bellezza del viso.

Tuttavia, con le giuste tecniche sarà possibile ingrandire gli occhi e rendere lo sguardo ancora più seducente. Ad esempio, mettere in pratica il trucchetto per ridurre le occhiaie e il gonfiore è un buon inizio. Idratare la pelle del viso, oltre alla salute, è importante anche per il make up. In questo modo, infatti, si può ottenere una base perfetta su cui lavorare. A questo punto, possiamo concentrarsi sullo sguardo.

Mai più occhi all’ingiù e palpebre cadenti con il make up adatto alle donne di tutte le età.

La prima astuzia da mettere in pratica per creare un trucco perfetto anche sugli occhi incappucciati è quello di lavorare sull’occhio aperto. Con questa semplice abitudine sarà più facile capire dove intervenire. Il colore dell’ombretto è un altro punto fondamentale. Attenzione, perché secondo gli esperti, chi ha l’occhio incappucciato non dovrà posizionare l’ombretto (di transizione) nella piega dell’occhio (come si fa normalmente). Si consiglia, invece, di scurire la zona subito sopra la piega dell’occhio, per creare una maggiore profondità.

Mai tirare la palpebra durante l’applicazione dei prodotti di make up. Un errore molto comune che, invece di valorizzare lo sguardo, crea l’effetto opposto. Dunque, è bene mantenere gli occhi rilassati durante il momento del trucco.

Per un effetto anti age e liftante, l’ombreggiatura più scura deve avvenire solo sulla palpebra fissa. I prodotti da utilizzare in questo caso dovrebbero essere a lunga tenuta, in modo da non colare sulla palpebra mobile.

Infine, per illuminare il viso si consiglia l’applicazione di una matita color burro per creare un’illusione ottica che ingrandisce l’occhio. Inoltre, per un risultato ancora più professionale, si consiglia di abbinare alla matita burro all’interno dell’occhio anche un ombretto chiaro da applicare sotto l’arcata sopraccigliare.

Consigli extra: mascara e eyeliner sì o no?

Il mascara è amico di tutte le donne che vogliono rendere lo sguardo più espressivo e intenso. Dunque, è ideale per chi possiede gli occhi all’ingiù. Meglio scegliere una formula allungante e incurvante.

L’applicazione dell’eyeliner, invece, potrebbe apparire più complicato per chi ha gli occhi incappucciati. Per non sbagliare, meglio optare per un gioco di sfumature con gli ombretti. Tuttavia, per chi non vuole rinunciare alla definizione dell’eyeliner dovrebbe applicarlo con gli occhi rigorosamente aperti. Può essere utili creare una piccola linea solo sulla parte esterna dell’occhio per creare un effetto allungato.