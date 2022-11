5 meravigliosi luoghi in montagna dove passeggiare con il cane in Veneto immersi nella natura

Si avvicina il Natale, ma anche qualche festa e momento di pausa. Avere un compagno a quattro zampe ormai è la normalità. Viaggiare con il cane necessita molta pianificazione, ma non è più difficile come alcuni anni fa. Infatti, ci sono tantissimi posti dove i nostri amici pelosi sono coccolati e ben accolti. Il Veneto, in particolare, ha davvero molte mete da non perdere se siamo accompagnati da un cane.

La Regione è ricca di paesaggi e attrazioni naturalistiche davvero imperdibili. Se amiamo passeggiare immersi nella natura, allora ci sono alcune zone da poter visitare con il cane. Alcune sulla neve, altre di fronte ad un bellissimo lago, tutte queste destinazioni sono attrezzate e facili se abbiamo un compagno a quattro zampe.

5 meravigliosi luoghi in montagna dove passeggiare con il cane e divertirsi sulla neve

Il primo luogo davvero immancabile sono le Dolomiti. Questa meraviglia naturare non è stata scelta come Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO senza motivo. Inoltre, è sicuramente la destinazione più adatta per fare un po’ di trekking con il proprio cane. Infatti, non mancano le strutture che accolgono animali di tutte le taglie. In inverno ci si può anche divertire sulla neve assieme al proprio Fido, facendo delle esperienze davvero uniche.

Incastonato nelle Dolomiti, troviamo un’altra meta imperdibile, ovvero il lago di Misurina. Situato nella provincia di Belluno, il lago può essere raggiunto attraverso un sentiero sterrato. Questo luogo è perfetto per rilassarsi ed ammirare le Tre Cime di Lavaredo e il lago di Sorapis, sempre in compagnia del nostro cane. I percorsi sono abbastanza facili e immersi nella natura, perfetti per respirare un po’ di aria fresca.

Se ci stanchiamo approfittiamo della funivia

Ci spostiamo ora sul lago di Garda, un’altra imperdibile destinazione tra i 5 meravigliosi luoghi in montagna dove passeggiare con il cane. Le strutture che li accolgono in questa zona sono davvero moltissime. Se parliamo di montagna, sicuramente dobbiamo andare sul Monte Baldo. Lontano dai rumori della città, ma facilissimo da raggiungere, questo luogo offre percorsi di varia difficoltà. Inoltre, è anche presente una funivia che consente di raggiungere la vetta più velocemente. Anche qui, il cane può salire se munito di guinzaglio e museruola.

Sempre nel Veronese troviamo il Bosco dei Poeti. Questo percorso è lungo 12 km e ci fa viaggiare tra le parole di noti personaggi della poesia italiana. Le loro opere sono incise su pietre e stendardi che incontreremo durante la nostra passeggiata. Le norme potrebbero variare a seconda dell’area del parco, quindi è meglio consultarle prima di arrivare.

Un bel luogo dove passeggiare con il cane e mangiare degli ottimi prodotti locali

Infine, l’ultimo luogo perfetto per una camminata in mezzo alla natura è il parco del Prunno, vicino alla località montana di Asiago, nel vicentino. Qui faremo un viaggio nella storia e ripercorreremo alcuni importanti luoghi della Prima Guerra Mondiale. Nel parco ci sono anche strutture attrezzate ad accogliere il nostro cane e fare una bella pausa, magari gustando un pezzo di formaggio locale.