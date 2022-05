Negli ultimi cinque anni la discesa delle quotazioni GEOX è stata praticamente inarrestabile. Il titolo, infatti, ha perso oltre il 70%. Le ultime settimane, però, stanno dando qualche speranza di ripresa per i rialzisti. Occasione di acquisto in arrivo per il titolo GEOX? La speranza è che non accada come l’ultima volta quando i rialzisti sono stati sedotti prima di essere sopraffatti dai ribassisti.

Tutto dipenderà da quanto accadrà in prossimità del supporto in area 0,775 euro (I obiettivo di prezzo). La tendenza in corso, infatti, è rialzista, ma, dopo avere raggiunto il II obiettivo di prezzo in area 0,907 euro, stenta ad andare oltre.

Questi, quindi, sono i due livelli da monitorare con attenzione.

Una chiusura settimanale superiore a 0,907 euro potrebbe dare la spinta per il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 1,039 euro. Viceversa, la rottura in chiusura di settimana di area 0,775 euro potrebbe spingere il titolo verso i minimi storici in area 0,44 euro.

La valutazione del titolo GEOX

Dal punto di vista della valutazione il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia la metrica utilizzata. Se, invece, si va a guardare il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, si scopre che il titolo è sottovalutato di circa il 10%. Tra gli aspetti positivi notiamo come la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Il problema di GEOX, stando a quanto si legge sulle riviste specializzate, è legato ai suoi tanti potenziali punti di debolezza che elenchiamo qui di seguito

La redditività dell’attività è un punto debole significativo per la società.

Il gruppo ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato.

La società paga un dividendo il cui rendimento è molto basso.

Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili. Inoltre hanno in gran parte rivisto al ribasso le stime di guadagno.

Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al ribasso.

I prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda. Allo stato attuale il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 65% circa.

Per concludere notiamo come nell’ultimo anno il titolo abbia sempre fatto peggio del mercato italiano.

Occasione di acquisto in arrivo per il titolo GEOX? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GEOX (MIL:GEO) ha chiuso la seduta 16 maggio a quota 0,795 euro in ribasso dell’1,97% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

