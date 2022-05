Perché è possibile risparmiare anche 150 euro sulla manutenzione ordinaria della caldaia che viene fatta in questo periodo

Manutenzione e controlli della caldaia dell’abitazione sono imposti per legge. In genere questi controlli si effettuano alla fine dell’inverno, quindi dopo il periodo di intenso lavoro dell’apparecchio, oppure all’inizio dell’autunno.

Probabilmente molte famiglie effettuano il controllo sulla caldaia una volta all’anno, ignorando che in realtà i controlli obbligatori potrebbero richiedere una frequenza diversa. Scopriamo la differenza tra manutenzione ordinaria e controlli obbligatori, che potrebbe far risparmiare molti soldi ogni anno alle famiglie.

Differenza tra manutenzione ordinaria e controlli obbligatori

Anzitutto partiamo dalla legge che regola la manutenzione degli impianti. Il decreto del Presidente della Repubblica 70/2013 regola il controllo e la manutenzione degli impianti termici. Naturalmente la famiglia che non effettua i controlli periodici previsti da questa normativa rischia sanzioni pesanti. Ricordiamoci che un impianto termico malfunzionante non è un rischio solo per la famiglia stessa, ma anche per le abitazioni circostanti. In inverno le cronache sono ricche di incidenti a caldaie che coinvolgono tragicamente anche persone che abitano nello stesso complesso immobiliare.

Quindi il controllo della caldaia e quello dei fumi è un’operazione obbligatoria che deve essere fatta con cadenza stabilita dalla normativa. Altra cosa è la manutenzione ordinaria. Questa consiste in una verifica dei parametri di funzionamento e della regolazione della caldaia. In genere la manutenzione ordinaria prevede anche l’intervento di pulizia dell’apparecchio, ecco perché la primavera è il momento migliore per effettuare questa operazione.

Attenzione, perché se il controllo della caldaia e dei fumi è obbligatorio, invece nessun obbligo è previsto per la manutenzione ordinaria. Per legge i controlli alla caldaia devono essere effettuati ogni due anni per impianti termici a combustibile liquido o solido. Questi impianti devono avere una potenza termica uguale o inferiore a 100 kW. Se la caldaia supera la potenza termica di 100 kW la cadenza di controllo deve essere fatta ogni anno. Per gli impianti a gas, metano o GPL, il controllo va fatto ogni 4 anni se la potenza termica è inferiore a 100 kW. Il controllo avviene ogni 2 anni se l’impianto ha una potenza superiore a 100 kW.

Perché è possibile risparmiare anche 150 euro sulla manutenzione ordinaria della caldaia che viene fatta in questo periodo

Gli impianti termici più diffusi nelle case sono quelli a combustibile liquido o solido con potenza inferiore ai 100 kW. In realtà sempre più famiglie stanno adattando una soluzione diversa per riscaldare casa, anche sfruttando il Bonus al 110%.

Gli impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza inferiore ai 100 kW hanno, quindi, obbligo di controlli ogni due anni. Quando il tecnico viene a fare il controllo della caldaia e dei fumi, sicuramente fa anche la manutenzione ordinaria dell’impianto. L’anno successivo la caldaia non richiede nessun controllo obbligatorio. La manutenzione ordinaria nell’anno in cui non è obbligatorio il controllo è a discrezione del proprietario.

Lo Stato impone un controllo ogni due anni. Tuttavia la famiglia può scegliere se fare anche la manutenzione ordinaria negli anni in cui non è previsto il controllo. La scelta non è di poco conto perché un intervento di manutenzione ordinaria costa dai 100 euro ai 150 euro. L’azienda che si occupa dei controlli obbligatori, in genere chiama la famiglia anche per la manutenzione ordinaria. Se la famiglia non ritenesse necessaria la manutenzione ordinaria della caldaia nell’anno in cui non è previsto il controllo obbligatorio, potrebbe rimandare all’anno successivo. Ecco perché è possibile risparmiare fino a 150 euro adottando la scelta di effettuare la manutenzione ordinaria contemporaneamente ai controlli obbligatori.

