Lo scenario che a metà dicembre avevamo presentato come molto probabile sul titolo GEOX non si è concretizzato. Le quotazioni, infatti, hanno chiuso sotto il forte supporto in area 0,986 euro e da quel momento hanno accelerato al ribasso. Accelerazione ribassista che ha visto le quotazioni raggiungere il I obiettivo di prezzo in area 0,762 euro.

Quindi , potrebbe essere questo il momento giusto per acquistare azioni GEOX?

Tutto dipenderà da cosa succederà in prossimità dell’importante supporto in area 0,762 euro. Questo livello, infatti, già in passato ha rappresentato un trampolino di lancio verso nuovi rialzi. Prima di fiondarsi a vendere azioni GEOX, quindi, bisognerà avere la pazienza di capire cosa accadrà in prossimità di questo livello.

Una chiusura settimanale sotto 0,762 euro potrebbe fare accelerare il prezzo delle azioni verso il II obiettivo di prezzo in area 0,38 euro. La tenuta del supporto, invece, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo con obiettivi in area 1,4 euro. Gli obiettivi successivi, poi, si trovano in area 1,77 euro e 2,15 euro.

La valutazione del titolo GEOX

Dal punto di vista della valutazione il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia la metrica utilizzata. Se, invece, si va a guardare il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, si scopre che il titolo è sottovalutato di oltre il 50%. Tra gli aspetti positivi notiamo come la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Anche il futuro è una risorsa per GEOX. Gli analisti, infatti, hanno da poco aumentato notevolmente le stime sugli utili netti per azione e la società dovrebbe diventare redditizia entro i prossimi tre anni.

Potrebbe essere questo il momento giusto per acquistare azioni GEOX? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GEOX (MIL:GEO) ha chiuso la seduta 3 marzo a quota 0,767 euro in ribasso del 4,84% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale